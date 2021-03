Godt samarbejde også i komplekse sager

Debat Kære Rune Ibsen.

Af Muse Kekec (A), Formand for erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Tak for dit indlæg i Ballerup Bladet den 9. marts 2021 og tak for din beskrivelse af jeres oplevelse af samarbejdet med Ballerup Kommune.

Det er vigtigt, at man som borger i Ballerup Kommune oplever at blive mødt i øjenhøjde, når der er behov for samarbejde med kommunen. Det er også vigtigt med et godt samarbejde, uanset hvor simpel eller kompliceret en sag måtte være. I forhold til den konkrete sag har jeg derfor bedt administrationen tage kontakt til jer hurtigst muligt for at drøfte forløbet igennem og for at aftale, hvordan I bedst bliver understøttet i at komme videre, og at sagen kan nå en afgørelse.

I sådanne sager er det vigtigt, at ikke bare den konkrete sag bliver løst, men at der også drages læring af forløbet og oplevelsen.

Det er mit indtryk, at administrationen er enig i denne tilgang, således at borgerne også fremover vil opleve, at samarbejdet sker i øjenhøjde.