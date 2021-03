Bedre fremkommelighed

Debat Vi bliver flere ældre, og de bliver også ældre. Det er jo rigtig godt.

Af Per Mortensen (A), Medlem af kommunalbestyrelsen

Men det kræver også noget mere, har jeg observeret, når jeg bevæger mig til fods ude blandt borgere i det virkelige liv.

Når jeg snakker med borgerne, fortæller de, at de har oplevet at falde og tit bruger veje eller cykelstier til deres rollatorer.

Det er medborgere, der har gjort deres pligt, som nu i deres otium ikke er så sikre på benene og tit svagtseende.

Det betyder, efter min opfattelse, at vi skal give vores fortorve betydeligt mere opmærksomhed. Der skal rettes mere op, og nylægges fortorve. En kæmpe opgave.

Men vi må i gang. Der skal findes overskydende penge fra budget 2021 – med henblik på at prioritere fortorve, i første omgang, hvor der færdes flest borgere.

Og derudover stille forslag til både budget 2022 og kommende år, at der bliver afsat flere penge til fortorve.

Og der skal lægges planer for, hvordan vi får gjort det sikkert og trygt at færdes i det offentlige rum for vores ældre, handicappede, dårligt gående og svagtseende med mere.