Mere klimavenlig varmeproduktion

Debat Ifølge Ballerup Kommunes klimahandleplan har kommunen tilsluttet sig Region Hovedstadens mål for den strategiske energiplanlægning og den individuelle boligopvarmning om at være fossilfri i 2035. Opvarmning med olie- eller gasfyr skal udfases, og der skal udvikles nye løsningsmuligheder for, hvordan der opvarmes.

Af Taner Genc (F), Kandidat til KV 21, SF i Ballerup

Jeg synes, at det er alt for sent at være fossilfri i 2035. Vi i Ballerup kommune bør håndtere denne problemstilling mere effektivt for at skabe bæredygtige alternative løsninger.

Signe Munk, Klima- og energiordfører for SF udtaler sig således i forhold til problemstillingen;

”Vi skal satse massivt på vedvarende energi og begrænse vores CO2-udledning markant. Kul skal ud af energiforsyningen før 2025, olie i faste anlæg før 2030 og naturgas før 2035. Dermed kan vi reducere vores CO2-udledning med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990. Og vi kan blive CO2-neutrale fra 2040”.

Der er cirka 7000 parcelhuse med naturgasfyr og cirka 1.030 boliger, der stadig opvarmes ved oliefyr i Ballerup Kommune. Hvis vi eksempelvis erstatter naturgasfyr med varmepumper, vil dette bidrage til en reduktion af CO2 udledningen med 9 procent af den samlede CO2 udledning fra Ballerup Kommune.

Jeg ved, at kommunen herfra kun kan motivere og vejlede om tiltag, som kan bidrage til bæredygtige løsninger for at reducere CO2- udledningen, idet der er tale om private ejendomme. Dog som virksomhed står Ballerup Kommune for 3 procent af den samlede CO2-udledning.

Jeg vil arbejde på, at få Ballerup Kommune til føre relevante kampagner for at opfordre beboere, der bor i hus til at overgå fra olie- og naturgasfyr til en mere klimavenlig opvarmningsform, f.eks. varmepumpe, solvarme og solceller.

Dette ville være en gevinst for både naturen, økonomien og borgerne.