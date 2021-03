På vej til et nyt arbejdsliv

Hos Carl Ras har man fundet en vej til at hjælpe folk i arbejde og på den måde tage et socialt ansvar og samtidig tænke på bundlinjen. Foto: privatfoto

Ny chance Jobcenter Ballerup har haft stor succes de senere år med at matche ledige og virksomheder, så man får kombineret det sociale ansvar med økonomiske fordele.

Af Ulrich Wolf

I Jobcenter Ballerup har man de sidste fem år set, at virksomheder opdager værdien i at tænke den sociale og økonomiske bundlinje sammen. Med et godt samarbejde i rekrutteringsfasen er det muligt at finde et match mellem borgere og virksomheder i lokalområdet.

Det fokus handler ikke kun om mangel på hænder, men om at virksomheder tænker deres drift bredere. Det fortæller afsnitsleder Henrik Rosenkilde:

”Skal alle opgaver løses af fuldtidsmedarbejdere? Passer alle opgaver til fuldtidsmedarbejdere? Ikke nødvendigvis.

Der kan være stor værdi i at løse opgaver på andre måder,” siger hun.

En af de virksomheder er Carl Ras, der leverer værktøj og beslag til professionelle håndværkere.

Peter Hald, som er assisterende lagerchef i Carl Ras, har i flere år hjulpet borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, ind i firmaet og centrallageret i Herlev. Han fortæller, at bevidstheden om det sociale ansvar gennemsyrer alt. I Carl Ras giver det mening at møde mennesker, dér hvor de er i arbejdslivet, og se dem vokse.

Derfor tager lederne den ærlige dialog med dem, der er lidt for meget syge eller mangler lidt for at få flere timer og et fast job.

”Så kigger vi hinanden i øjnene og siger, at hvis du vil være her, så skal du stramme op,” siger Peter Hald.

Den tilgang gør, at Peter Hald som leder er stolt af at have to kolleger, der er begyndt i ulønnede virksomhedspraktikker. Fordi de har udviklet sig til at være værdsatte medarbejdere, og fordi det som menneske giver mening for ham.

Fra ”gratis” til værdifuld

Beskæftigelsesindsatsen lagde før op til at sende borgere i praktikker. Nu er der øget fokus på lønnede timer til alle borgere. Også i småjobs få timer om ugen. Småjobs kan skabe stor værdi for den enkelte borger og virksomhed.

Borgere oplever at blive en del af et arbejdsfællesskab og få bedre privatøkonomi.

Hos Carl Ras har småjobs og opgave-flytning betydet, at de kan løse opgaver, der ikke normalt bliver løst i det daglige. Og samtidig kan de fokusere mere på virksomhedens kerneopgaver.

Carl Ras får eksempelvis mange brugte låse-stifter ind i poser blandet sammen. Ved at sortere dem kan de genbruges. Det er godt for både miljøet og forretningen. Med to medarbejdere i lønnede småjobs kan Carl Ras spare lige over 20.000 kroner på en uge. Derfor er løsningen samtidig forbundet med økonomiske fordele for virksomheden.

Personlige relationer

I Jobcenter Ballerup sidder næsten 20 virksomhedskonsulenter, der kan finde den rigtige medarbejder til forskellige typer af ansættelser.

En af dem, Søren Schjønning-Larsen, har arbejdet sammen med Carl Ras om at finde medarbejdere. Både til småjobs, til praktikker og til ordinære jobs.

”Mit arbejde handler meget om at skabe en personlig relation gennem gode og ærlige forventningsafstemninger,” siger Søren Schjønning- Larsen.

Den tilgang gør, at Søren i dag kan ringe til Peter og sige, at der er et match mellem Carl Ras’ og en borgers behov.

Og så ved Peter, at det er værd at huske.