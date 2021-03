Med motorlarm ud i fællesskabet

Kulturminister Joy Mogensen fik en snak med formand for Ballerup Skovlunde Motocrossklub, Thomas Bangsmann (t.v) og borgmester Jesper Würtzen (A). Børnene var vist mest optagede af deres to-hjulede maskiner. Foto: Kaj Bonne.

På grus En del udendørs idræt er igen tilladt og i Ballerup Skovlunde Motocrossklub blev crosserne onsdag rullet ud på banen. Så fik de endda besøg af kulturministeren.

Af Ulrich Wolf

Det er længe siden at lyden fra den heftige crossmaskiner har bredt sig over Lautrup-området i Ballerup.

På Lautrupvang holder Ballerup-Skovlunde Motocrossklub nemlig til og der har længe været stille på grund af den nationale nedlukning.

Men nu har grebet om idrætten løsnet sig lidt og derfor kunne børn og voksne komme lidt ud og lufte maskinerne på den kuperede grusbane og være en del af det larmende, men sjove fællesskab.

Men ikke nok med, at de glade crosskørere kunne mødes, så var der i dagens anledning også besøg af kulturminister Joy Mogensen (A). Hun var ude i landet for at se på og høre om en række af de idrætter, der nu er blev sat på græs eller grus og igen må mødes.

Det var en glad kulturminister, der fik snuset lidt til udstødningsgasserne.

Vigtigt fællesskab

”Det er vigtigt, at vi får børn og unge ud i fællesskaberne igen og at de kan være sammen med andre børn i klubberne,” sagde Joy Mogensen mens crossmaskinerne drønede rundt.

Hun fik også en snak med formanden for klubben, Thomas Bangsmann, der glædede sig over

både besøget og over, at man nu igen kan få gang i banerne og samværet i klubben.

Ministeren kørte videre på sin færd til nyåbnede udendørs idrætsaktiviteter, men larmen fra de mange crossmaskiner fortsatte og de glade ansigter på børnene afslørede, at det i den grad var fedt at komme ud og køre cross og være en del af et fællesskab, der har været lukket land i flere måneder.