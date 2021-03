Debat Teknik og Miljøudvalget har netop besluttet at give tilladelse til at bygge fire parcelhuse i den grønne kile, landzonen og kolonihaveområde.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af teknik- og miljøudvalget

På trods af at udvalget for få måneder fik at vide at deres beslutning om en lignende dispensation i landzone og grøn kile blev afvist af naturklage-

nævnet. Enhedslisten stemte naturligvis imod, begge sager da vi mener landzone og grøn kile skal fastholdes.

Jeg er ærgerlig over, at vi nu bruger kommunale ressourcer på at give en tilladelse og vejlede borgerne når vi ved, at sagen ankes til naturklagenævnet, hvor der også skal bruges ressourcer på at behandle den.

Ejendommen er desuden omfattet af kommuneplanens rammebestemmelse 9.F9 – Haveforeningen Brøndgården, der udlægger områdets anvendelse til fritidsformål, herunder varige kolonihaver. Dette er endnu en væsentlig grund til at der ikke skal bygges parcelhuse i området.

Jeg syntes ærlig talt, at vi holder os selv for nar når teknik- og miljøudvalget dispenserer lige efter en lang og hård proces med kolonihaverne blot for at give lov til et andet byggeri i landzonen, kolonihaveområde og grøn kile.