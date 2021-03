Deprimerende cykeltur

Debat Netop hjemvendt fra min daglige cykeltur får jeg trang til at lufte min længe følte irritation over det tiltagende svineri, der hærger vores ellers dejlige kommune.

Af Allan Rasch, Kildetoften 17, Ballerup

Min tur tog mig denne morgen ad Ballerup Boulevard og det, der mødte mig her, er den egentlige grund til mit indlæg.

På strækningen fra Vestforbrændingen i Skovlunde til Mc Donalds i Ballerup var adskillige, ja, jeg vil tro mindst 25 (sandsynligvis flere) støjdæmpende glasplader knuste. Det bør ikke være nogen hemmelighed, hvem der kommer til at betale for disse meningsløse ødelæggelser. Skulle nogen være i tvivl, så kan jeg fortælle, at det bliver os skatteydere, og sikkert også de, der har forårsaget ødelæggelserne, eller deres forældre.

Ligeså forstemmende er det at se al det affald; forbrugte mundbind, fastfood-emballage og al anden slags affald, der ligger på gader, ved busstoppesteder og i vejsider. Tilkørslen i Ballerup syd oplever jeg oftest hårdt ramt. Alt i alt en deprimerende oplevelse.

Jeg har svært ved at forstå at nogle synes, at vi skal bruge så mange af vores skattekroner på en oprydning, der tilsyneladende skal gentages med jævne mellemrum.

Jeg vil foreslå, at vi i kommunen får opsat nogle videokameraer, så vi vil kunne finde ud af, hvem der sviner og ødelægger og i sidste ende stille vandalerne til regnskab for deres asociale adfærd.