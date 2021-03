Skammer mig over Ballerup Kommune

Debat Torsdag var min kones sag til vurdering i pensionsnævnet i Ballerup Kommune. Rehabiliteringsteamet havde indstillet hende til førtidspension. Det har været en lang sej vej siden hun i maj 2017 startede i jobafklaringsforløb.

Af Rune Ibsen, Skovvej 133, Ballerup

Siden da har hun modtaget genoptræning, synstræning, ergoterapi, fysioterapi, energiforvaltnings hjælp, psykolog, neuropsykolog og deltaget i jobprøvninger. Både hos kommunale og eksterne aktører.

Min kone har senfølger efter en dobbelt hjernerystelse. Den har givet hende nedsat funktionsniveau, hvilket blandt andet giver sig udtryk i syns- og balance problemer, mental træthed, sensoriske problemstillinger og kognitive vanskeligheder. Dette konkluderer BOMI – Center for rehabilitering og hjerneskade i seneste rapport. De har fulgt min kone i flere år, og er eksternt hyret af kommunen.

Min kone har været i to jobprøvninger. Den første blev stoppet før tid, da BOMI ikke mente, det var forsvarligt at fortsætte. Anden afprøvning blev gennemført med 1,5 timer om ugen. Det var ikke muligt at øge antal arbejdstimer og effektiviteten er lavere grundet behov for pauser.

Min kones arbejdsevne vurderes til at være begrænset svarende til ubetydelig/ingenting i ethvert erhverv. Dette konkluderes af BOMI og praktiserende læge. Ligesom de konkluderer, at hvis min kone presses yderligere risikerer hun yderligere funktionstab.

Pensionsnævnet sagde ikke ja til førtidspensionering. De mener, at min kones arbejdsevne fortsat kan udvikles. En påstand grebet ud af den blå luft ikke af sagens akter.

Man kan ikke politisk forholde sig til en konkret sag. Men se det som et hypotetisk spørgsmål.

Er ovenstående sådan man ønsker at behandle en borger i Ballerup?

Er det god sagsbehandling?

Er det et politisk ønske, at en borger skal miste yderligere funktionsniveau, for der kan produceres mere

dokumentation, selvom sagen allerede er belyst hele vejen rundt om borgeren?

Jeg synes, at det er kynisk og umenneskeligt.

Jeg skammer mig over Ballerup Kommune.