Kampagne mod brændeovne

Debat Ballerup Bladet har tilsyneladende gang i en kampagne rettet mod brændeovne

Af Hans Chr. Overgaard, Egekrogen 10C, Ballerup

Kampagnen med en række læserbreve, afspejler og formidler en række fordomme om brændeovne.

Senest i A. Mølhorsts læserbrev 3. marts, hvor især brændeovnenes farlighed køres frem.

Det korrekte er, at brændeovne ikke dræber de postulerede 550 personer om året. Det nævne tal er det rene gætværk og fantasi, som stammer fra teoretiske modeller lavet hos DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

I virkeligheden er det en umulig beregning.

Sandsynligvis vil hjemmets madlavning og stearinlys være endnu større dræbere, hvis man bruger de her modeller. Så der er tale om meget grove forenklinger, ja -ubrugelige og misvisende.

I virkeligheden tjener de kun bestemte politiske mål.