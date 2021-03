Borgmester efter massivt hærværk: ’Det er helt uantageligt’

Støjværnet på boulevarden blev smadret til ukendelighed og adskillige personbiler blev raseret. Det skete i de tidlige aftentimer sidste tirsdag, da to unge drenge gik amok. Foto: privatfoto

Ødelæggelse Tirsdag aften sidste uge smadrede to unge mænd løs på støjværnet i Skovlunde og adskillige privatbiler. ’Helt uacceptabelt og meget mærkeligt,” siger borgmester Jesper Würtzen.

Af Anja Berth

Borgmester Jesper Würtzen (A) havde lige været til møde, da han forrige tirsdag spadserede fra s-toget på Skovlunde Station til sit hjem i den sydlige del af Skovlunde. Han passerede boulevarden, hvor alt virkede stille og helt normalt.

En halv time senere smadrede to unge drenge op mod 100 ruder i støjværnet på boulevarden, og som om det ikke var nok fik op mod 30 parkerede biler også et par gedigne lussinger.

Begge personer, den ene angiveligt under 15 år, er nu anholdt, men de kan godt slå sparegrisen i stykker, for der venter en regning på op mod seks hundrede tusinde kroner.

Gik bersærk

Kort efter hændelsen lagde borgmester Würtzen et opslag op i den lokale Facebook-gruppe Skovlunde.

”To unge mænd gik helt bersærk og smadrede støjskærme på flere større strækninger (…) Det var meget voldsomt og virkede helt umotiveret. Beboere i området naturligvis chokerede over den voldsomme hændelse,” skrev Jesper Würzten, der ledsagede opslaget med en selfie fra gerningsstedet.

Ked af det

Til Ballerup Bladet uddyber han sin holdning:

”Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det er helt uantageligt. Det at smadre så massivt og så oven i købet fortsætte i længere tid og også smadre biler – det virker meget mærkeligt og mystisk. Hærværk i vågen tid. Jeg er meget forfærdet over det, og det påvirker jo alle,” siger Jesper Würtzen.

Stærkt til stede

Centerchef for Børne- og Ungeforvaltningen Lone Marcussen kalder det utilstedeligt.

”Det er meget voldsomt og helt utilstedeligt. Det er forfærdeligt for alle de familier, der har fået raseret deres bil. Og støjværnet er en dyr omgang at ødelægge. Jeg tror dog, at det er en engangsforseelse,” siger Lone Junge.

Hun fortæller endvidere, at der næste uge er møde mellem de lokale ssp (skole, socialforvaltning og politi, red.)-medarbejdere, klubber og skoler samt de unge i området.

”Vi er selvfølgelig stærkt til stede i Skovlunde det næste stykke tid både for at forebygge noget lignende og tale med de unge om det, om at hvis man ser noget så skal man fortælle det til politiet,” siger Lone Marcussen.

Sagen efterforskes lige nu af politiet.