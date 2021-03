Nye boliger lander på flyvestationen

Det nye rækkehus-byggeri på Flyvestatoin Værløse har fokus på lys, natur og fællesskab. Omkring sommerferien vil et prøvehus sår klar. Foto: Illustration: Reka Group.

Byggeri Flyvestation Værløse er i gang med en forvandling til et nyt bykvarter med boliger og grønne arealer. Nu skyder 42 nye boliger snart op i det historiske område.

Af Ulrich Wolf

Selv om nye huse skyder op overalt, så er historien let at få øje på, når man kommer til Flyvestation Værløse. På den 500 hektar store grund ligger fredede hangarer side om side med nye huse, der har udsigt til smuk natur.

Nu skal der snart opføres 42 nye boliger på den unikke grund.

”Vi er fuld gang med at opføre Officershusene på flyvestationen, og dem er der stor efterspørgsel efter. Derfor sætter vi allerede nu første etape til salg af 42 huse mere i kvarteret Bringegårdene. Det bliver arkitekttegnede dobbelthuse, som appellerer til rigtig mange mennesker,” siger Jesper Kristensen, som er adm. direktør for REKA Group.

Det er REKA Group, der sammen med investeringsgruppen West-Coast Real Estate III og KPC står bag de 42 nye boliger i et og to plan. Dobbelthusene er tegnet af arkitektfirmaet Tredje Natur, som også har udarbejdet helhedsplanen for området. Der bliver bygget et prøvehus, som står klar til sommerferien, så alle interesserede kan se, hvordan de nye boliger kommer til at se ud.

Fokus på fællesskab

”Flyvestation Værløse ligger kun en halv times kørsel fra Rådhuspladsen og et naturområde, som er helt unikt. Derfor er det attraktivt at slå sig ned på den gamle flyveplads for både børnefamilier, der gerne vil ud af den lille lejlighed i København, seniorer fra området og mange andre, som både drømmer om en eksklusiv bolig, et stærkt fællesskab og smuk natur,” siger Jesper Kristensen.

Hele området og de nye huse indbyder til fællesskab. Husene i Bringegårdene bliver bygget i et ottetal med egne haver og gårdrum i midten. På fællesarealerne bliver der plantet mange frugttræer og anlagt terrasser med borde og bænke, så både børn og voksne kan være sammen om at plukke frugt, holde grillaftner eller spille rundbold.

Omkring de nye huse bliver det bilfrit område, så ingen behøver være bekymrede for at lade børnene færdes alene.

Bilerne i området kommer til at parkere på tre parkeringsområder. Husene kommer til at ligge helt tæt på områdets børnehave, og områdets børn kan frit bruge børnehavens naturlegeplads.

Eksempelvis er den gamle Hangar 3 totalrenoveret og omdannet til et fælleshus for alle områdets beboere. Her er eksempelvis køkken, spisesal, flere multihaller og meget andet, som kan bruges i en aktiv fritid.

Dobbelthusene i 1 og 2 plan bliver med tre til fire værelser på 112 til 138 kvadratmeter i et lyst og nordisk design og mange detaljer i arkitekturen. Eksempelvis har arkitekterne leget med forskellige udtryk, som de udvalgte mursten får.

Alle husene åbner sig op ud mod naturen og har store vinduespartier med masser af lysindfald.