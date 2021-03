Huset, der vokser med idéerne

Det gamle posthus bliver et nyt fælleshus for borgerne i Ballerup. Navnet er ikke kendt endnu - men visionen er fællesskab og et hus, der skal vokse med borgernes ideer. Pressefoto

Efter sommerferien åbner Ballerups nye kulturhus. Men du kan allerede nu blive en del af fællesskabet. Det er nemlig borgernes ideer, der skaber huset.

Af Anja Berth

Lav en strikkeklub, inviter andre til en eftermiddag med brætspil eller tag initiativ til en fællesspisning.

Det gamle posthus på Banegårdspladsen er i fuld gang med at blive forvandlet fra et hus, hvorfra man sendte og modtog pakker og breve til et levende kulturhus med fællesskab og fleksibilitet.

Ifølge den første plan skulle posthuset være færdigt i april, men på grund af covid-19-situationen forventes huset først at kunne slå dørene op efter sommerferien.

Fra tanke til handling

Posthuset er kommunens, men det er biblioteket, der skal drive kommunens nye fælleshus.

Projektmedarbejder i Ballerup Bibliotekerne Sara Maria Kohnagel glæder sig til at mærke huset vokse med ideer.

”Tanken bag huset er, at der skal være kort fra tanke til handling. Det kan være nogen vil lave en strikkeklub, og så er det vores opgave at sørge for at sætte det i værk og måske sige, jamen, vi har lige hørt at der er tre borgere, der gerne vil lave en hækleklub, måske kan det kombineres?,” siger Sara Maria Kohnagel til Ballerup Bladet.

Små fællesskaber

Huset bliver indrettet, så det er fleksibelt og skaber plads til både etablerede foreninger samt små foreninger uden generalforsamling og vedtægter.

”Jeg har lige fået en henvendelse fra en borger, der gerne vil lave et brætspilsfællesskab. Det er fantastisk, for huset skal vokse med borgernes ideer. Det er borgernes hus,” siger Sarah Maria Kohnagel.

Renoveringen er i fuld gang og det rå, industrielle udtryk fra posthusets tid bliver bevaret, men samtidig bliver huset udstyret med tidssvarende ventilation, netforbindelser og it-udstyr.

Der bliver også arbejdet på at gøre huset tilgængeligt for alle med funktionsnedsættelser.

Fleksibelt hus

Førstesalen rummer kontorer og mødelokaler til foreninger, men også et lille køkken og fællesarealer, da tanken er, at der kan opstå nye idéer og samarbejder, når man har mulighed for at komme hinanden ved på kryds og tværs.

I stueetagen er det store rum bevaret, fordi det giver nogle muligheder for at afvikle store arrangementer. Indretningen vil gøre det muligt at dele rummet op i mindre afdelinger efter behov. Det er også her, man finder en stor sal, der kan bruges til foredrag, fællesspisning eller tøjbyttemarked.

”Det er borgernes hus, og det er borgerne, der skal komme med ideerne, så hjælper vi med at gøre dem til virkelighed,” siger Sara Maria Kohnagel.