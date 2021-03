Hvad kan du få af gratis oplevelser i København?

SPONSORERERET INDHOLD: Vi hjælper dig med at finde de vigtigste perler

Af SPONSORERET INDHOLD

Når weekenden eller ferien er over os, drømmer mange om at finde ting at lave i København. Men det kan hurtigt gå hen og blive en dyr fornøjelse, hvis vi ikke holder øje med alt det, der rent faktisk er gratis at gøre. Udfordringen er nemlig, hvor vi skal holde øje for at finde frem til oplevelser i København.

Heldigvis har vi Jens Kristensen, stifter af Funguide.dk, med på råd. Han guider os til, hvordan vi nemt finder oplevelser og aktiviteter i København, der foregår både indendørs og udendørs. Læs med her, og find inspiration til din næste fridag i storbyen.

Funguide er stedet, der samler danskerne

Jens Kristensens vision med Funguide har været klar fra starten af. Han drømte tilbage i 2014 om at skabe en platform, hvor danskerne kunne få det bedste overblik over oplevelser indendørs og udendørs i København og resten af landet. Han fortæller selv, at Google kan være en hjælp, hvis du helt præcist ved, hvad du er på udkig efter. Hvis ikke, kan det være svært at få resultater, der giver dig det, du leder efter.

Derfor blev Funguide en realitet, og i dag udbyder Jens en gennemarbejdet platform med en masse gode idéer til sjove aktiviteter for børn og fantastiske oplevelser i København. Her finder du oplevelser og aktiviteter i København og noget for enhver smag.

Det gør det nemmere for dig at planlægge weekender og ferier herhjemme, som for mange er blevet en præmis efter corona-pandemiens restriktioner. Og derfor er det et perfekt sted for dig, når du vil finde udendørs aktiviteter og sjove oplevelser i København, som ikke koster en formue.

Sjove aktiviteter i København behøver ikke koste penge

For mange kan der være en økonomisk begrænsning, når det kommer til sjove oplevelser i København. Det er de færreste, der har et budget, der rækker til dyre aktiviteter i København hver weekend, og derfor er der brug for de gode alternativer. Heldigvis er der mange skjulte skatte rundt omkring i storbyen.

Hos Jens bygger de forskellige oplevelser i København på mere alsidige muligheder. Han oplevede en udfordring, hvor andre sites baserede deres indhold på meget kulturelle oplevelser, der ofte handlede om gastronomi. Og derfor rummer Funguide meget mere end det. Du finder sjove oplevelser, der sjældent koster en formue, og du finder sågar også helt gratis af slagsen.

København serverer gratis oplevelser på stribe

København er meget mere end blot en dyr turistattraktion. Faktisk byder byen på et væld af fantastiske oplevelser, der tilmed er helt gratis for dig. Og selvom Corona truer udenlandsk turisme i storbyen, vælger mange flere danskere at benytte sig af de mange muligheder, byen har at byde på.

Og her spænder oplevelserne vidt og bredt. Du kan besøge Glyptoteket om tirsdagen og Nikolaj Kunsthal om onsdagen, eller du kan udforske den maritime Nyhavn. Du kan også nyde udsigten fra Christiansborg eller nyde synet af de fine butikker i Jægersborggade.

Eller du kan gå på jagt efter De Gemte Kæmper, besøge Grundtvigs Kirke eller springe på cyklen og nyde synet af de smukke kirsebærtræer, når de springer ud. Her er der nemlig nok at vælge imellem.