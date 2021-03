Tre anbefalinger til spændingsserier du bare skal se

SPONSORERET INDHOLD: Mens kulden banker igennem, vinterferien er skudt igang, og vi mere eller mindre alle bruger mere tid i hjemmet grundet corona, findes der næppe en bedre anledning til at bingewatche de bedste serier end nu. Vi giver dig hermed inspiration til tre yderst seværdige spændingsserier, som du kan give dig i kast med.

Snowpiercer

Snowpiercer er en serie baseret på den franske novelle Le Transpercenige, og omhandler den 1001-vogns lange tog Snowpiercer, som de seneste syv år uafbrudt har kørt jorden rundt. Uden for togenes kupeer har klimaforandringerne nemlig ændret verden og gjort den ubeboelig, hvor alt liv på jorden er begrænset til den selvforsynende tog Snowpiercer og dens passagerer.

På Snowpiercer hersker der store klasseforskelle som truer sikkerheden på toget, og serien rejser derigennem flere tankevækkende overvejelser om etik og moral, i forhold til hvordan vi bygger et samfund op. Seriens anden sæson er netop udkommet på Netflix.

Ozark

I Thrillerserien Ozark følger vi Martin Byrde og hans familie, som afpresses af et mexicansk kartel til at hvidvaske kartellets penge. Sammen med hans familie drager Martin Byrde til Lake Ozark i Missouri, hvor familien hurtig får problemer med flere af de lokale. Gennem en bedemandsforretning, en bar, en stripklub og et kasino formår Byrdefamilien at hjælpe kartellet, hvor nye farer dog konstant ulmer i overfladen.

Serien Ozark findes på Netflix, og er hidtil i seriens tredje sæson.

Vikings

I starten af året udkom sidste sæson af den populære serie Vikings på HBO. I Vikings følger vi sagnomspunne nordiske vikinger som Ragnar Lothbrok, Ivar the Boneless, Rollo og den norske vikingekonge Harald Finehair. Serien er et garanti for masser af intensitet og drama, når vikingerne sætter sejl mod de fjerneste egne på deres togter, og går i krig mod både hinanden såvel som stormagter som England og Paris.

Vikings er bygget op om flere nordiske sagn og myter, og historierne om de nordiske vikinger er i høj grad baseret på virkelige hændelser. I serien medvirker også flere danske skuespillere som blandt andre Alex Høgh Andersen (Ivar the Boneless), Marco Ilsø (Hvitserk) og Ida Nielsen (Margrethe). Foruden på HBO, er de fleste afsnit af serien også at finde på Netflix.