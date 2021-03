Enighed om ny Jonstrup- køreplan

Den gamle militærlejr i Jonstrup skal omdannes til en ny bydel. Men den første helhedsplan blev forkastet og nu er parterne enige om en ny køreplan og en ny aftale om fremtiden. Foto: Arkivfoto

Fremtidsplaner En helt ny aftale mellem Freja Ejendomme og Ballerup Kommune skal give mere plads til natur og lidt mindre til boliger samt mere indflydelse til beboerne.

Af Ulrich Wolf

Da helhedsplanen for Jonstruplejren blev forkastet lå det i kortene, at der nu skulle startes forfra med et nyt oplæg til området fremtid. Både Freja Ejendomme og beboerne i området havde deres, i hvert fald udadtil, forskellige meninger om, hvordan man skulle skrue en ny plan sammen.

Men nu har repræsentanter for Ballerup Kommune og Freja Ejendomme stukket hovederne sammen og blevet enige om at genstarte processen om den kommende bydel i Jonstruplejren.

Den lægger op til en ny vej for området.

”Vi har været i dialog med Freja Ejendomme og vi er blevet enige om at starte forfra med en mere inddragende proces. Der skal være mere indflydelse til beboerne og til kommunen og vi lægger op til en lavere antal boliger, som eksempelvis parcelhuse eller rækkehuse og dermed skal det ligne det omkringliggende område mere,” siger borgmester Jesper Würtzen (A), som har været med i forhandlingerne.

Han lægger vægt på, at netop områdets karakter skal ændres.

Ny retning

”Vi er naturligvis åbne overfor ideer og for sammenhængen i området og detaljerne skal vi løbende finde frem til, men det er vigtigt, at den nye bydel skal hænge sammen med det område der er derude i forvejen, både med hensyn til boliger og med hensyn til naturen og eventuel inddragelse af nuværende faciliteter, som idrætshal eller lignende. Men jeg vil gerne understrege, at det er for tidligt at sætte sig fast på noget endnu. Det er vigtigt lige nu at fastslå, at vi er enige om en ny retning for området i fællesskab,” siger Jesper Würtzen.

Åbent område

Han regner også med, at man kan få åbnet lejren noget mere, så både de lokale borgergrupper og øvrige beboere kan få et bedre indtryk af, hvordan lejr-området egentlig ser ud.

”Der er jo stadig en del aktiviteter derude, som gør, at man ikke bare kan gå rundt. Men i den kommende tid håber vi, at eksempelvis coronasituationen ændrer sig, så vi får mulighed for at komme på besøg og folk kan få et indtryk af området,” siger Jesper Würtzen, som ikke endnu kan afsløre flere detaljer.

”Det er meget tidligt og det er teknik- og miljøudvalget, der overtager sagen herfra. Jeg mener bare det er vigtigt at fortælle, at vi starter en ny proces og at vi er åbne overfor at få en sammenhængende område til glæde for beboerne uden at udelukke noget,” siger borgmesteren.

Det vi har drømt om

Udmeldingen vækker glæde hos formanden for den nydannede ’Foreningen Jonstruplejrens fremtid’ Eva Andresen.

”Det er da i den retning vi har drømt om og hvis det står til troende, så vil vi se frem til at arbejde hen imod det. Vi har netop været optaget af at få inddraget naturen mere, at få genbrugt nogle af de bygninger, der eksisterer i forvejen og at få byggehøjden ned, så vi kan da bestemt se os selv i det her. Vi ser nu frem til at

blive inddraget og være i dialog og det er da noget sjovere at samarbejde om noget, der trækker i samme retning,” siger Eva Andresen.