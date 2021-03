Grav din trampolin ned i jorden få bedre udnyttelse af din have

SPONSORERET INDHOLD: Har du besluttet at købe en trampolin til haven, som dine børn kan få glæde af? I så fald står du over for et stort valg. Det kan virke ganske simpelt at købe en havetrampolin, men man opdager hurtigt, at der er rigtig mange ting, man skal tage stilling til.

En af de første ting, man bør tage stilling til er, om man skal købe en model, der kan graves ned i jorden. Der er selvfølgelig fordele og ulemper ved begge dele, hvorfor det er op til dig selv. Der er dog særligt mange fordele ved at vælge en model, du kan grave ned i jorden.

Det kræver dog, at du rent faktisk har lyst til at grave et stort hul i din græsplæne, hvilket ikke alle har lyst til. Vil du gerne undgå dette, er en nedgravningstrampolin ikke det rette valg, men så er det selvfølgelig svært at undgå at vælge en trampolin, der står på plænen og optager plads.

I og med, at der er fordele og ulemper forbundet med begge valg, er det derfor også vigtigt, at man tager sig god tid til at overveje sit valg. Det er nemlig den eneste måde, hvorpå man kan sikre, at man får valgt den helt rette løsning.

En trampolin i jorden optager mindre plads i haven

Når du graver en trampolin i jorden, kommer det til at ligne, at den ikke optager helt så meget plads i haven. En nedgravede trampolin fylder naturligvis stadig, men den synes af mindre, da den er blevet gravet ned i jorden, i stedet for at stå fremme på græsplænen.

Der skal dog ikke lægges skjul på, at den fortsat kommer til at optage plads på din græsplæne. I og med, at du graver den ned i jorden, er det dog ikke noget, der kommer til at tage udsyn o.l. Derfor er der også mange, der mener, at det er en pænere løsning.

Som angivet tidligere, er det dog ikke ensbetydende med, at det er det rette valg for alle. Det er helt op til dig selv at finde ud af, hvad du foretrækker. Det kan sagtens være, at du har en have, der er så stor, at det ikke gør nogen forskel for dig.

Har du en lille have, som du helst ikke vil have til at virke mindre, end den i forvejen er, er det typisk bedst at vælge en trampolin til nedgravning. Her skal du huske, at det ikke er alle modeller, der kan tåle at blive gravet ned, hvorfor du skal vælge en model, der er lavet specifikt til dette formål.

Er det dyrere at købe en trampolin til nedgravning?

Du skal ikke holde dig fra at vælge en model, du kan grave ned i jorden, fordi du tror, det er dyrere. Hvad enten du beslutter dig for at købe en model til nedgravning eller ej, kan du være sikker på at finde en model, der passer godt til både dine krav og dit budget.

I denne forbindelse er det dog vigtigt, at du er realistisk, når du skal sætte dit budget. Du skal derfor ikke forvente det bedste af det bedste, hvis du ikke er villig til at investere mere end 1.500 kr. Omvendt skal du dog heller ikke tro, at du er nødt til at spendere på den anden side af 10.000 kr.

Hvis du har i sinde at købe en trampolin, skal du dog huske, at den står udenfor hele året rundt. Derfor vil den også blive udsat for lidt af hvert, som følge af det skiftende vejr, der er i Danmark. Derfor rådes du også til at betale ekstra for højere kvalitet, så du er sikker på at få en trampolin, der faktisk kan holde til dette.