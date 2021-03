Styrkelse af idræt og bevægelse i skolerne

Debat Et hold forskere fra Syddansk Universitet har gennem en undersøgelse blandt elever fra en 8. klasse på Tre Falke Skole i København påvist, at efter et år med Corona er det gået slemt ud over elevernes sundhedstilstand.

Af Dorthe G. Rigét (V), Næstformand og kandidat til KV21 for Venstre