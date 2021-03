Ny integrationspolitik på plads

Debat Vi har haft mange møder og uenighederne har været åbenlyse, så at vi har landet en integrationspolitik hvor alle partier stemte for, er ikke mindre end et mirakel.

Af Michael Jensen (O), Gruppeformand, Dansk Folkeparti

Den blødsødenhed der i årtier har været i forhold til integrationen, er nu et overstået kapitel, og vi vil nu fremadrettet stille krav/forventninger til ikke vestlige indvandrere her i kommunen.

Dette skal ske ved, at vi stiller forventninger til denne gruppe af borgere på lige fod med de forventninger, vi stiller til alle andre borgere i kommunen, herunder at man lærer dansk og står til rådighed for arbejdsmarkedet samt, at man opbygger forståelse for grundlæggende værdier som ligestilling, demokrati og ytringsfrihed. Sagt på en anden måde, hvis du accepterer vores samfunds normer, så er der også plads til dig. Spørgsmålet er bare nu, hvilken konsekvens skal det have ikke at overholde vores nye integrationspolitik, og her kommer den enighed vi har i kommunalbestyrelsen på prøve.

Vi skal til at arbejde med udmøntningen af politikken, og her er sanktionsmulighederne noget der skal kigges på. For hvis man ikke vil deltage i vores demokrati, så skal man ej heller høste af de frugter demokratiet stiller til rådighed.

Med denne politik (der klart er en lokalpolitisk stramning) kunne man formode, at der bliver gjort op med årtiers mangelfuld integration og berøringsangst her i kommunen.

Faktum er, at vi nu har en politik der sætter dagsordenen, så må vi vente i spænding på om den i virkeligheden er spild af tid, eller om vi rent faktisk har opfundet den hellige gral.

Det er min holdning, at hvis man som indvandrer/migrant ikke bidrager til samfundet, og ikke kan acceptere vores levevis, så må man rejse hjem igen. Udmøntningen af politikken vil afgøre, om vi er på vej i den rigtige retning, eller der bare kommer mere af det samme.