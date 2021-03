Det sidste grønne areal i Ballerup C forsvinder

Debat Stationsnært byggeri er rigtig fint, fordi det understøtter at de mennesker der flytter ind, bruger kollektiv transport og dermed vil kunne belaste klimaet mindre end de mennesker, der bor længere væk fra stationen.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af trafik- og miljøudvalget

Cirka 45 procent af CO2- udledningen fra transport i Ballerup stammer fra privatbilisme, så det er på høje tid at gøre en indsats for stationsnære boliger.

Disse tal er fra 2019 og i Enhedslisten mener vi, at der er bygget rigtig meget i Ballerup C efterfølgende – der er bygget nok. Skal der bygges mere skal det være på eksisterende sokkel, så vi undgår flere kvadratmeter under asfalt, beton og mursten.

Det byggeri på Baltorpplænen kommunalbestyrelsen nu vil sende i høring vil reducere græsarealet med cirka 70 procent. Baltorpplænen går altså fra at have et reelt parkpotentiale til et areal svarende til knap to fodboldbaner eller knap 15 villahaver – det er for småt til at udgøre et reelt rekreativt område

Vi har efterhånden bebygget alle de grønne arealer, så det eneste rigtige område der er tilbage er Baltorpplænen.

Den ligger til gengæld rigtig godt.

Tæt på uddannelsesstederne, Ballerup Centret og i slentreafstand til Centrumgaden. Et areal, der med den rigtige plan kan udvikles til en virkelig skøn rekreativ park med masser af natur, opholds-, hygge- og bevægelsesmuligheder.

En vision jeg i høj grad er blevet ansporet til af medlemmerne af Grønt Råd, der mildest talt ikke klappede i hænderne da de fik Baltorpplænen præsenteret.

Enhedslisten stemmer derfor imod Forslag til lokalplan nr. 196 for en ny bydel på Baltorpplænen i Ballerup samt tilhørende kommuneplantillæg.