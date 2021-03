Tilbagebetaling af kontingenter

Debat Det har været et rigtigt hårdt år for os alle på mange områder. Også for vores fritidsklubber her i Ballerup Kommune, som har været lukket ned i en længere periode som følge af COVID-19. Klubfællesskabet er i dagligdagen utrolig vigtig for vores børn og unge, som nyder godt af klubpædagogernes arbejde.

Af Charlotte Holtermann (A), Fomand for kultur- og fritidsudvalget

Klubtilbuddet er jo en service fra kommunen, men den har vi ikke kunne levere. Og på trods af nedlukningen har forældre med børn i klub og ungdomsklub alligevel frem til nu stadig skulle betale både for medlemskab og for materialepenge.

Det synes vi nu i kommunalbestyrelsen, at vi vil rette op på ved, at vi i de kommende måneder kompenserer for den opkrævede forældrebetaling for den tid, hvor tilbuddet ikke har været åbent.

Kompensationen modregnes rent praktisk i en eller flere af de kommende forældrebetalinger og vil så vidt muligt blive foretaget i enten marts eller april-betalingerne.

Klubberne for 5. klasse og op er stadig ramt af nedlukning, og vi ved af gode grunde ikke, hvor længe denne nedlukning varer ved. Dog kan vi garantere, at så længe man, på den baggrund, ikke kan benytte sig af tilbuddet, skal man selvfølgelig heller ikke betale for det.

For eventuelt kommende kompensationer til 5. klasses elever og opefter kan kompensationen forventes en til to måneder efter den eventuelt nedlukkede måned.

Vi håber med dette tiltag at kunne undgå udmeldelser fra klubberne. Når vi lukker op igen, vil især klubdeltagelsen efter skole være med til at give børnene nogle gode vilkår for igen at kunne indtræde i det fællesskab, som de ikke rigtig har været en del af i de sidste 3 måneder.