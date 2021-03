Forebyggelse af mistrivsel i Ballerup

Debat Hvad er egentlig Ballerup Kommunes strategi for at forbygge mistrivsel hos børn og unge oven på COVID-19, nedlukninger og de sociale afsavn?

Af Annette Randløv og Lars Green Bach (B), Medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden og spidskandidat til KV 21 i Ballerup, Radikale Venstre

HOPE-projektet er en undersøgelse, der ser på den mentale trivsel under coronapandemien. Ikke overraskende viser den bl.a, at der er betydelige og stigende problemer med mistrivsel blandt de unge.

Det har der også været før corona, og desværre har kommunerne en tilbøjelighed til, at bruge en masse krudt på at udrede og præcisere, hvad der er galt og mindre på rent faktisk at gøre noget ved det. Mange har rendt panden mod muren, når man søgt hjælp i PPR, fordi problemet ikke var tydeligt nok.

”Mind My Mind” er et forskningsprojekt fra Psykiatrifonden i samarbejde Region Hovedstadens Psykiatri og udvalgte kommuner, hvor fokus har været på at handle i samarbejde med børn og familier i stedet for at bruge al energien på at udrede.

Man har taget udgangspunkt i, hvad barnet eller den unge synes er sværest i hverdagen og sat ind på, at gøre noget ved det. Samtidigt har man bestemt, hvad der skulle til for at sige at man var lykkedes med indsatsen. Projektet er gået over al forventning, og man kommer meget bedre i mål på denne måde end med den behandling man normalt giver.

Overlægen Pia Jeppesen fra projektet Mind My Mind sammenligner det med skoletandplejen, hvor man straks går i gang med en flourbehandling, når man konstaterer et begyndende hul. I stedet for først at gå i gang med behandling, når tanden nærmest er ved at falde ud.

I Mind My Mind er det mindre interessant om man har angst, OCD, ADHD eller bare har det svært. Det interessante er, hvordan man kommer videre med sit problem.

Vi mener, at Ballerup kommune, skal tilslutte sig psykiatrifondens program. Vores børn og unge fortjener at vi griber dem, før de er ved at drukne, og de kommuner, der har været med fortæller, at udgiften er overkommelig. Så hvad venter vi på?