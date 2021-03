Rideskole for fremtiden

Debat Vi er så heldige at have Danmarks tredjestørste rideskole i kommunen og som vi nu har lavet en ny politisk aftale for.

Af Anja Holtze (A), Medlem af kultur- og fritidsudvalget

Ballerup Rideskole har 500 foreningsmedlemmer, og både børn og voksne nyder at komme ud i staldende, sadle hestene og så sammen ud i den smukke natur.

Vi ved, at ridning er sundt for både krop og sjæl og at samspillet mellem rytter og hest er dybt afhængig af, hvordan vi ser og behandler hestene.

Jo bedre betingelser kommunen kan levere til rideskolen, des større trivsel og velvære ude i staldene. Så det er stærkt, at et enigt kultur og fritidsudvalget fik forhandlet en forbedret driftsaftale mellem Ballerup Rideskole og Ballerup Kommune.

Det føles fantastisk at være en del af processen, fordi Rideskolen var hård spændt for økonomisk. Udover at skulle investere i at etablere større hestebokse pga. nye lovkrav, skulle de også til at købe nye rideskoleheste, da de gamle trænger til otium – og det var der ikke råd til for et år siden.

Det var præcis med disse elementer vi ønskede at styrke kommunens nye driftsaftale med rideskolen, fordi kommunen ejer staldene og skal dække udgifterne ved renovering af staldende. Rideskolen skal derimod dækker udgifterne ved at etablerer nye hestebokse.

Vi gik efter at få en aftale som var rimelige overfor Rideskolen, så endnu flere børn og unge, kunne få gavn af Ballerup Rideskolen fremadrettet og det er i den grad lykkes, og med alle partier bag den nye driftsaftale.

Med den nye driftsaftale ønsker kommunen at afspejler tankerne i og understøtte arbejdet med Vision 2029 – hvor “stærke fællesskaber, et rigt forenings- og kulturliv, skaber lyst til at borgerne involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup er et rigtig godt sted at bo” og derfor skal rideklubben i højere grad orienterer sig ud mod sine omgivelser og i et samspil med institutioner, borgere og andre aktører skabe nærværende og spændende oplevelser og aktiviteter til glæde for borgerne – til gavn for fællesskabet.

Man forventer at når restriktionerne er væk, vil der sker en normalisering af driften og så vil det fortsat være af fælles interesse at gennemføre borgerrettede aktiviteter på Ballerup Ridecenter sammen med kommunes institutioner, skoler og foreningsliv.

Alt i alt vidner denne sag om, at vi i kommunalbestyrelsen kommer længst med et bedt solidt flertal bag de aftaler vi indgår. Derfor tror jeg rideskolen fortsat vil være en af Danmarks førende rideskole til stor glæde for Ballerups borgere i mange år fremover.