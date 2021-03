Planen for Baltorpplænen sendes i høring

Sådan skal den nye budels på Baltorpplænen se ud, når den står færdig i løbet af 2024. Boliger, campus og en grøn klimapark til regnvand og afslapning. Foto: Illustration: Ballerup Kommune.

Bydelsplaner Udviklingen af Baltorpplænen til en ny bydel er en stor plan, der nu sendes i offentlig høring. Samtidig opfordres borgerne til at komme med ideer til klimaparkens fremtid.

Af Ulrich Wolf

Efter et tilløb har kommunalbestyrelsen i Ballerup netop sendt lokalplanen for den nye bydel på Baltorpplænen i otte ugers høring.

Dermed er der officielt taget hul på der næste og meget store udviklingsprojekt i Ballerup midt.

Meningen er, at den store og ret ubenyttede græsplæne mellem Ballerup Station og Baltoppen, skal udvikles til et område med boliger, uddannelsescampus, bygninger til kultur, idræt og foreninger samt en stor klimapark på 14.000 kvadratmeter.

Og ifølge borgmester Jesper Würtzen (A), så er det ikke ’bare’ endnu et nyt projekt.

”Vi har i kommunalbestyrelsen en vision for Ballerup Kommune frem mod 2029. Vi vil være en stærk uddannelsesby, hvor de unge kan få en god uddannelse. Vi vil have stærke fællesskaber i forenings- og kulturlivet. Og der skal være grønne og sunde rammer om familielivet og forskelligartede boligformer. Borgerne skal inddrages og involveres, så vi er sikre på, at det nye område lever op til kommunalbestyrelsens vision. Men vigtigst af alt, at området bliver attraktivt og bidrager til liv i byen og gør det til et sted, man har lyst til at være,” siger borgmesteren.

Grønt åndehul

For at understrege vigtigheden af projektet, så sendes planen ikke bare i høring i de kommende otte uger.

Borgerne opfordres også til at involvere sig i planlægningen med indspark og forslag til, hvordan man kan indrette den planlagte klimapark, der både får funktion som regnvandsopsamling og som rekreativt område.

”Klimaparken skal kunne opsamle og håndtere regnvand, men den skal også være en park, man har lyst til at bruge som borger og gæst i byen. Hvad der gør parken til et rekreativt og indbydende åndehul med en mangfoldig natur, vil vi meget gerne spørge borgerne om. Derfor vil vi snarest muligt sætte en proces i gang, hvor man kan komme med sine ideer og forslag. Efter sommerferien vil vi bede nogle landskabsarkitekter give deres bud på, hvordan klimaparken kan anlægges, og her vil borgernes forslag indgå i arkitekternes arbejde,” siger Hella Tiedemann (A), formand for teknik- og miljøudvalget.

Liv i centrum

Den nye bydel skal også være med til at sparke ekstra liv i et centrum, der i de senere år har undergået en stor forvandling med masser af nybyggeri, ny biograf og foreningshus. Målet er, at den nye bydel skal tiltrække eksempelvis en masse unge idet der skal skabes et stort uddannelsescampus, hvor NEXT og TEC skal flytte sammen .

Det vil også øge handelen i området, når omkring 80 nye beboere flytter ind samtidig med at rigtig mane unge hver dag vil have deres gang i området. En fremgang , der vurderes til omkring halvdelen af omsætningen i et supermarked og et par butikker. Derfor vil det også blive centralt, at der skal etableres de parkeringspladser, der e nødvendige i et så tæt bebygget område.

Under alle omstændigheder glæder borgmestrene sig til, at man kan få gang i det store projekt.

Rød modstand

”Jeg glæder mig over, at vi har muligheden for at løfte Ballerup bymidte med dette projekt. Kombinationen af moderne boliger, uddannelse, klimapark og kulturfaciliteter gør det til noget særligt,” siger Jesper Würtzen.

Grunden på Baltorpplænen kommer nu i udbud, og det forventes, at den er solgt til juni, hvorefter den nye ejer skal i gang med at projektere byggeriet, så lokalplanen kan føres ud i livet.

Samtlige partier i kommunalbestyrelsen bortset fra Enhedslisten stemte for lokalplanen.

Enhedslisten mener, at byggeriet, uanset klimapark, vil reducere det grønne areal i bymidten og gøre det grønne område så lille, at det ikke kan betegnes som et reelt rekreativt område.