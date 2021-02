Markant færre boliger til salg i Ballerup – de er også blevet dyrere

Vil man købe bolig i Ballerup, så skal man immervæk have fart på. Og penge i banken eller under hovedpuden. Foto: Arkivfoto

Boliger Det er blevet dyrere at købe ejerbolig i Ballerup. Samtidig er der sket et voldsomt dyk i udbuddet af huse og lejligheder til salg. Det er en populær kommune for børnefamilier og ældre, vurderer lokal mægler om det hidsige boligmarked.

Af Anja Berth

Vil man købe bolig i Ballerup, så skal man immervæk have fart på. Og penge i banken eller under hovedpuden.

Ballerup er nemlig en af de kommuner, hvor antallet af til-salg-skilte er raslet ned siden forrige år. Og de få boliger, der er til salg, er steget i pris.

Det viser nye tal fra Boligsiden.dk og ejendomsmæglerkæden Home.

Det er især i januar måned, at der har været fart på hus- og ejerlejlighedssalget.

Helsingør topper med et dyk i udbuddet af ejerboliger, Halsnæs indtager andenpladsen, mens Ballerup ligger på en tredjeplads med et fald på 57 procent boliger til salg. Lige efter kommer Frederiksberg.

Priserne er steget

I Ballerup har der været en prisstigning på 13,4 procent siden sidste år – nu ligger en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 27.871 kroner mod 24.583 – det viser helt nye tal fra Boligsiden.

Hos Home Ballerup fortæller Christina Midtgaard, at de også mærker en stor prisstigning og langt færre boliger til salg.

”Mange finder ud af, at de kan renovere deres bolig for deres friværdi og så måske blive boende i stedet for at sælge,” siger hun.

Folk fra byen

Men trods alt bliver der solgt ejendomme i Ballerup, og her er der især familier fra København og Frederiksberg, der står som købere.

”80 procent af vores købere kommer fra byen, det er måske familier, der bor i lejligheder, og som er blevet trætte af det og savner plads her under corona,” fortæller Christina Midtgaard, der mener, at den store efterspørgsel skyldes, at Ballerup er en attraktiv kommune.

”Den henvender sig til børnefamilierne og de ældre, og der er tæt til naturen og frisk luft, som er så populær nu. Især området ved Egebjerg og Digterparken er meget eftertragtet,” siger Christina Midtgaard.

Sælg før du køber

Det hidsige boligmarked giver udfordringer til både sælgere og købere.

Købere skal stå tidligt op om morgenen, og sælgere skal have en plan, når huset eller lejligheden bliver

solgt.

”Vi råder aldrig folk til at sælge, før de har noget andet. Men da markedet er så hurtigt, er den bolig, man gerne vil have, måske væk, når man har solgt. Så vores råd er at sælge, finde en mellemstation i en lejebolig, og så finde sin drømmebolig,” siger Christina Midtgaard.