Jonstrup- borgere danner forening

Jomstruplejren står foran en stor udvikling og nu har naboerne stiftet en forening, der skal give dem indflydelse på områdets fremtid. Foto: Arkivfoto

Sammenhold En gruppe borgere i området omkring Jonstruplejren har nu stiftet ’Foreningen Jonstruplejrens fremtid’. Målet er at komme i dialog om og få indflydelse på områdets fremtid.

Af Ulrich Wolf

Godt nok blev helhedsplanen for Jonstruplejren forkastet for nylig, men dermed er sagen langtfra slut.

Tværtimod skal hele planen nu gentænkes og på den baggrund vil beboerne have mest mulig indflydelse på fremtiden i området. Det begyndte med en mere ’uofficiel’ gruppe, dannet lige i kølvandet på debatten om helhedsplanen, men nu vil man formalisere samarbejdet yderligere.

Derfor har en gruppe naboer nu stiftet ’Foreningen Jonstruplejrens fremtid’.

Der blev holdt stiftende generalforsamling den 8. februar, hvor 22 lokale ildsjæle besluttede at en officiel forening gave størst mulighed for at få medindflydelse og have en højere stemme i debatten.

Klar til dialog

”Vi anerkender Ballerup Kommune for at have lyttet til borgerne og for at lade processen omkring en helhedsplan for Jonstrup starte forfra. Vi er bekymrede for byggeriets påvirkning af den unikke natur i området og hele trafikafviklingen i området skal nytænkes. Derfor står vi sammen i en forening, så Ballerup Kommune og Freja ejendomme får den samarbejdspartner, de har brug for. Vi er klar til at deltage i processen,” siger foreningens næstformand Claus Hansen.

Indflydelse og natur

Foreningen arbejder konkret for borgeindflydelse på helhedsplanen, så områdets sjæl og miljø forbliver åbent for alle, at helhedsplanen er bæredygtig og bevarer områdets unikke natur, nytænkning af hele den trafikale udvikling, så alle, ikke mindst skolebørn, kan føle sig sikre og endelig samarbejde, videndeling og en åben dialog med borgerne, Ballerup Kommune og Freja Ejendomme.

Indmeldelse i foreningen kan ske via facebook-siden ’Jonstruplejrens fremtid’ og medlemskabet er gratis.