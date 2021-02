Ældre kan få hjælp til at blive vaccinerede

Ældre, svagelige borgere kan nu få hjælp til at komme ind på vaccinationscentret på Baltorpvej, når de skal vaccineres. Det er Ældre Sagen der står klar med frivillige, der hjælper gennem hele processen. Foto: privatfoto

Vaccination Svagelige borgere kan nu få hjælp til at blive vaccinerede. Det er Ældre Sagen, der står klar med et korps af frivillige hjælpere.

Af Anja Berth

Skal du snart vaccineres mod Covid-19 og kniber det med at gå, så står Ældre Sagens venner klar til at hjælpe dig.

Det er Ballerup Kommune, der har forespurgt Ældre Sagen i Ballerup, om de vil hjælpe med at ledsage de borgere, der ikke selv kan gå hen til vaccinations-centeret på Baltorpvej.

”Det ville vi gerne. Vi har et godt samarbejde med kommunen, så selvfølgelig vil vi hjælpe. Derfor har vi nedsat et lille korps af vaccinationsvenner, som står klar til at tage imod borgerne, når de ankommer med kommunens kørselsordning,” siger Henning Broman, der er formand for Ældre Sagen i Ballerup.

Være med hele tiden

Vaccinationsvennerne sørger for at følge borgeren helt ned til selve vaccinationsrummet og bliver hos dem, indtil de igen bliver hentet af kommunens kørselsordning. Man skal sidde et kvarter, efter man er vaccineret, og den tid bruges ofte på en lille snak.

”De gange, jeg har været med som vaccinationsven, har det været en god oplevelse. De fleste bliver glade for at se nogen, de måske kender, fordi de er medlemmer af Ældre Sagen,” siger Henning Broman.

Mangler frivillige

Ældre Sagen Ballerup kunne dog godt bruge nogle flere vaccinationsvenner.

”Jeg tror mange er bange for smitten. Men det er ikke værre end at gå ned og handle i supermarkedet. Det kræver dog, at man selv går godt og kan køre en kørestol. Man skal have lidt kræfter,” siger Henning Broman.

Er man interesseret i at blive vaccinationsven, kan man kontakte formand Henning Broman på 60763130 eller Ingrid Jensen på 20575905 og høre nærmere.