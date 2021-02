“Det er som at have en stor, flot luksusliner uden at kunne lægge fra kaj”

Der er stadig et stykke tid til, at den nye biograf i Ballerup - Format - må åbne. Direktøren glæder sig til at slå dørene op.. Foto: privatfoto

Tålmodighed Direktør i Ballerups nye biograf, Format Biograf Jan Boye venter med tålmodighed på at biografen kan åbne.

Af Anja Berth

Jan Boye er en mand af tålmodighed. 11. februar skulle Format Biograf – Ballerups nye biograf, som han sammen med Mads Viktorius er direktør for, være indviet. Men af indlysende grunde er den åbning udsat på ubestemt tid.

Hvis man skal se det med positive briller betød det, at der var lidt bedre tid for håndværkerne til at lave de sidste ting færdigt.

God tid til at finpudse

”Vi kunne godt have åbnet den 11. februar (hvis man altså måtte, red.), men så havde det ikke været kønt. Nu er vi ved at være klar til åbning,” siger Jan Boye.

Han ved ikke helt, om han skal være glad for, at der er lidt mere tid til at lave biografen lækker eller

være ked af det over restriktioner.

”Vi har god tid til at finpudse vores forretningskoncept og så skal vi planlægge film. Men det er da som at have en stor, flot luksusliner uden at kunne lægge fra kaj,” siger han.

Få premierefilm

På grund af coronasituationen er der stort set ingen premiere-film på tapetet. Markedet afhænger nemlig af både Asien og USA, der som bekendt også er corona-nedlagt.

”Vi bliver nok nødt til at vise nogle af de film, som kun kørte i få dage eller uger inden nedlukningen. Det kunne være Retfærdighedens Ryttere, Wonder Woman og Lille Sommerfugl. Men vi håber, at vi kan få Marco Effekten (baseret på Jussi Adler-Olsens roman, red.) til foråret,” fortæller Jan Boye, der glæder sig til at Ballerup får sin nye biograf.