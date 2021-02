Tendenser for smart cities og bekymringer over databeskyttelse

SPONSORERET INDHOLD: Normalt er ”pervasive computing” ikke et udtryk, som rent faktisk kendes af de fleste af dem, som gør brug af det.

Udtrykket, som også nogle gange kaldes ”allestedsnærværende computing”, er en almindelig tendens, der involverer at indlejre computerkraft i dagligdagsobjekter for at få dem til at udføre opgaver mere effektivt, end de plejede at gøre. Den moderne kaffemaskine, CCTV-kameraer, røgalarm osv. er alle produkter af dette koncept.

For at bringe dette koncept til live, og ikke kun til husholdningsapparater, men også i naturlige og menneskeskabte genstande, skal der etableres en form for sammenkobling. Dette gøres ved hjælp af den hurtigt voksende IoT-teknologi (Internet of Things). Anvendelig på både små og store skalaer, dette system inkorporerer milliarder af enheder med internetadgang, alle tilsluttede og delte data.

På vej mod smart cities

Det er lige så afgørende at gøre effektiv brug af et samfunds ressourcer som at forbedre dets borgeres liv. For at opnå begge dele skal der dannes et spil mellem regeringsførelse, kultur og teknologi. Det er her IoT kommer til at spille en vigtig rolle i udviklingen af en smart city. En smart city bruger forskellige sensorer og mikrochips til at indsamle data, behandle dem og bruge disse behandlede data til at opnå et intelligent miljø gennem intelligent styring.

Som nævnt ovenfor er behovet for at forbedre livskvalitet, sikkerhed, energibesparelse og infrastrukturadministration drivkraften bag transformation i smart cities.

Diskussion om tendenser i smart city

Hvis du dykker dybere ned i nogle af de punkter, som har nævnt ovenfor, ser vi globale tendenser vedrørende smart cities:

Energibesparelse: Selvom strømforbruget ifølge Enerdata kun steg med 0,7% i 2019, havde de tidligere 8 år set et gennemsnit på 3% stigning i årligt strømforbrug. Dette konstante energibehov skal imødekommes med adgang til vedvarende energi for at redde vores ozonlag. IoT-teknologi i smart cities kan tilbyde løsninger, der reducerer energiforbrug og omdirigerer energi fra steder, hvor det går til spilde, til zoner, der har brug for mere strøm. Det giver et afbalanceret forhold mellem efterspørgsel og udbud på energinet.

Sikkerhed: Behovet for bedre og forbedret sikkerhed i samfundet kan ikke understreges. Bortset fra ansigtsgenkendelsesteknologi, som har vist sig nyttig, kan biometrisk teknologi og satellitbilleder i realtid også bruges i kriminalitetsløsning og planlægning af retshåndhævelse.

Håndtering af infrastruktur: Selvom mange strukturer er designet til at kunne holde i lang tid og modstå barske miljøforhold, kan alle strukturere stadig gå hen og blive slidt. For korrekt styring af strukturer kan IoT-sensorer integreres i disse strukturer for at levere omfattende data, som bl.a. nedbrydningshastighed og sikkerhedsstatus, der er nyttigt for det personale, der har ansvaret for dem.

Datasikkerhed og intelligente byer

Ligesom med alle andre teknologier, som er forbundet til internettet, har begrebet IoT i smart cities også sine ulemper. Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) er de vigtigste softwareudviklingsteknikker, som er dybt forankret i IoT. Disse teknologier drives af flere datastrømme, som indsamles fra forskellige kilder. Desværre kan de fleste af disse data, der er skaffet både lovligt og ulovligt, udnyttes af både regeringen og cyberkriminelle, hvis de kan lægge deres hænder på dem.

Det er ikke kun identitetstyveri fra cyberkriminelle, som man skal frygte, men regeringer kan også bruge det til at forfølge folk, som de mener, er protesterende, eller udnytte andre data, der er indsamlet fra borgerne.

“Tag data i dine egne hænder”

Man kan uden tvivl sige, at der er grund til både bekymring og sikkerhedsforanstaltninger, så borgerne kan beskytte deres data. Offentlige netværk er bl.a. en af de måder, hvor data kan indsamles fra mennesker – og ikke kun af dem, der ejer netværket – men også af andre folk uden skrupler eller hackere, der bruger systemet til at fange data.

En sikker måde at forhindre dette på er ved at bruge en VPN. Mange tror, at VPN’er hovedsagelig er til ændring af IP-adresser, men en VPN kan gøre meget mere end det. Klik her for at få oplysninger om, hvordan VPN’er fungerer, og hvordan de kan bruges til at beskytte dine personlige oplysninger dem, der gerne vil snage.

Konklusion

Idéen bag en smart city er god, da den hjælper med at forbedre livskvaliteten. Men alle gode ting, hvis de passende foranstaltninger ikke anvendes til at nå dette mål. Når man ved dette, er det relevant, at alle tager fuld kontrol over deres datasikkerhed, især dem, der villigt leveres online.