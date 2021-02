Svar om idrætten i Måløv

Debat Kære foreninger i Måløv.

Af Jesper Würtzen (A), Borgmester i Ballerup

Tak for jeres henvendelse. Det glæder mig, at der er god udvikling i foreningslivet i Måløv. Det er også det indtryk, jeg får, når jeg besøger jer og er i dialog med jer.

I Ballerup Kommune har vi rigtig mange og gode idrætsfaciliteter sammenlignet med andre kommuner i hovedstadsområdet jf. DGIs undersøgelse fra 2017. Siden da har vi ovenikøbet fået yderligere en hal i forbindelse med kommunens køb af UCC bygingen i Skovlunde.

I nævner en gammelkendt problematik inden for idrætten – nemlig at det er timerne inden kl. 20, som er mest populære. Sådan var det også i 80erne og 90erne, da jeg var i bestyrelsen og formand for Ballerup Håndbold Club.

Jeg vil gerne tro, at presset er blevet endnu større i vore dage, hvor folk har endnu mere travlt. Træningstiderne inden klokken 20 er naturligvis forbeholdt børn og unge, men vi er nødt til at planlægge med at faciliteterne skal bruges hele aftenen. Haller er dyre at bygge og holde i drift.

Derfor arbejder kommunen med at analysere og finde veje til, hvordan vi bruger vores haller bedst muligt. Måske er der brug for nytænkning i den måde, vi indretter idrætsanlæg og fordeler tiden i fællesfaciliteterne på. Jeg kan forstå, at I allerede er i direkte dialog med administrationen og med KFU-formand Charlotte Holtermann og medlemmer fra udvalget om dette.

I kommunalbestyrelsen har vi ligesom jer også et ønske om at kunne bruge hallen i Jonstruplejren. Derfor afsatte alle partier i budget 2020 en anslået pulje til at købe hallen, såfremt ejeren altså vil sælge den. Det har ejeren, ejendomsselskabet Freja, ikke ønsket, for Jonstruplejren har været i brug til hjemmeværn, politiskole og nu bruges den også i forbindelse med den nationale COVID-19 indsats. Derfor er området lukket for offentligheden.

Hvilke muligheder der kommer fremadrettet, og hvad prisen bliver, vides ikke, men ønsket om at købe hallen er flaget tydeligt over for Freja. Den aktuelle COVID-19 situation og den ændrede proces omkring helhedsplanen for Jonstruplejren vil givet have betydning for, om og hvornår et eventuelt køb bliver muligt. Vi har også været i dialog om muligheder, pris og vilkår for at leje hallen, som I foreslår, men en aftale herom har ikke været relevant på grund af ovennævnte formål, som hallen er brugt til.

Så i første omgang må vi altså forsøge at anvende de fælles ressourcer og faciliteter, vi har i Ballerup Kommune og i Måløv-Østerhøj-området bedst muligt – og så må vi i øvrigt se, hvad fremtiden bringer af muligheder.