Hvis man ikke vil arbejde, så må man ud

Debat Venstres Kim Valentin skriver i Ballerup Bladet den 17. februar om partiets nye udspil til hvordan man får indvandrere og efterkommere ind på arbejdsmarkedet.

Af Keneth Kristensen Berth (O), Folketingskandidat, Dansk Folkeparti

Jeg ville ønske, at jeg kunne være lige så optimistisk som Valentin, men faktum er, at Danmark i årtier har forsøgt at få indvandrere og efterkommere ind på arbejdsmarkedet. Som Børsen kunne fortælle den 26. januar har andelen af indvandrere, der er i arbejde ikke rykket sig i 12 år.

Det kommer Venstres forslag ikke til at lave om på, for det er gammel vin på nye flasker. Venstre reintroducerer f.eks. begrebet ”nyttejob”, som Socialdemokratiet opfandt, men som i virkelighedens verden karambolerede med fagforeninger, der mente at et nyttejob ikke måtte være et job som kunne varetages som et almindeligt job, og det efterlader ikke mange mulighed.

Dertil kommer, at problemet med indvandrere og efterkommere først og fremmest er, at så stor en del er uden for arbejdsmarkedet. De er ikke arbejdssøgende, men tværtimod parkeret på førtidspension eller på såkaldt passiv kontanthjælp. Det drejer sig om godt og vel halvdelen af kvinderne med indvandrerbaggrund og en tredjedel af mændene.

Derfor er svaret ikke mere af det samme. Svaret er derimod, at indvandrere som ikke arbejder skal sendes hjem.

Deres opholdstilladelse skal simpelthen ophæves, hvis de ikke ønsker eller formår at bidrage til samfundet.

Når Kim Valentin vifter borgerne i Ballerup Kommune om ørerne med en gevinst på 108 millioner kroner, hvis borgere med ikke-vestlig baggrund opnår samme beskæftigelse som borgere med dansk oprindelse, kunne han sådan set lige så godt love borgerne i Ballerup, at de alle sammen ville vinde hovedgevinsten i Eurolotto.

Hvor meget man end ønsker det, så sker det ikke.