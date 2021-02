Barndomsvenner fra Skovlunde vil give billigere el til forbrugerne

Lasse Johansen og Mikkel Hansen er født og opvokset i Skovlunde og har stiftet firmaet Kredsløb, hvor de scanner de billigste el-løsninger til deres medlemmer. Foto: privatfoto

Elektrisk Kredsløb er navnet på et nyt firma, der kan hjælpe kunder med den billigste elaftale. Bag den nystartede virksomhed står barndomsvennerne fra Skovlunde, Lasse Johansen og Mikkel Hansen.

Af Anja Berth

De har kendt hinanden, siden de begyndte i 0. C på Rosenlundskolen, og her 22 år senere har de netop stiftet firmaet Kredsløb.

De to barndomsvenner fra Skovlunde, Lasse Johansen og Mikkel Hansen, er begge født og opvokset i Skovlunde og har fulgtes ad siden børnehaveklassen.

På håndboldbanen i SIF spillede de tæt på hinanden, da de begge er venstrehåndede og derfor skulle placeres strategisk på banen.

Men det er ikke venstrehåndsarbejde, der ellers præger dem. Efter gymnasiet, som de også tilbragte sammen, i øvrigt på Borupgaard Amtsgymnasium læste de videre, Lasse Johansen til ingeniør fra DTU og Mikkel Hansen læste økonomi og IT på CBS.

For et par år siden begyndte de at undersøge, om det kunne betale sig at skifte elselskab, og det kunne det, fandt de ud af.

Derfor begyndte de at stykke ideer sammen til et firma, der skal finde den bedste og billigste elaftale for kunderne.

Under interviewet går det op for mig – skribenten af denne artikel – at jeg ikke aner hvem, der sender mig en elregning.

”Der er rigtigt mange, der har det ligesom dig. Folk tror, at det ligesom er fastlagt, hvem der skal levere el til én, men det er det jo ikke. Det er ligesom at vælge en bank eller en teleudbyder,” forklarer Lasse Johansen.

Medlemsbaseret

Idéen med firmaet Kredsløb er medlemsbaseret. Det vil sige kunderne, eller medlemmer om man vil, betaler et beløb i abonnement, der så – afhængigt af hvor meget, man betaler – i større eller mindre grad – klarer alt omkring ens elaftale.

Firmaet gik i luften i foråret i år tilfældigvis på samme tid som corona lagde landet ned. Men det har ikke skræmt de to Skovlunde-drenge.

”Min mor sagde godt nok, at vi skulle vente, men vi var klar til at sætte det i gang, så der var ingen grund til at vente,” siger Lasse Johansen.

Flytte tilbage

Begge har de travlt med det nystartede firma, og deres respektive kærester synes vist nok, at de bruger mere tid på hinanden og firmaet end på kæresterne.

De bor i København, men begge drømmer de om et familieliv i Skovlunde eller Ballerup.

”Min kæreste og jeg har faktisk talt om at finde et hus i Skovlunde. Jeg har været rigtigt glade for at vokse op her Ballerup er en fantastisk kommune for børn og unge, fordi der sker så meget,” siger Mikkel Hansen.

”Og vores klasse på Rosenlundskolen var rigtig god – en fantastisk lærer og virkelig god skole,” tilføjer Lasse Johansen.

www.kredslob.dk