Politiet har lukket ned

Man skal kigge langt efter politiets døgnrapport for tiden. Foto: Arkivfoto

Politirapporten Der er ingen politirapport for tiden.

Af Ulrich Wolf

Som mange af vores læsere nok har bemærket, er der ingen ny politirapporter for tiden i Ballerup bladet, hverken i vores avis eller på ballerupbladet.dk.

Det skyldes, at Københavns Vestegns Politi på grund af coronasituationen har så rasende travlt, at de ikke har mulighed for at opdatere politirapporten ugentligt. Den er således heller ikke at finde på Københavns Vestegns Politis hjemmeside.

Vi afventer stadig, at politirapporten igen bliver opdateret og indtil da må vores læsere altså kigge forgæves efter små beretninger om daglige hændelser.

Ballerup Bladet vil dog skrive om større begivenheder i området på lige fod med de andre nyheder fra kommunen.