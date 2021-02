Flere muligheder for at blive corona-testet

Der vil i den kommende tid være flere muligheder for at blive coronatestet i Ballerup Kommune, når Region Hovedstaden mobile testcenter lægger til forskellige steder. Foto: Arkivfoto

Flere test Region Hovedstadens mobile testcenter ruller nu fast til Ballerup i den kommende tid både på hverdage og i weekends.

Af Ulrich Wolf

Det mobile teststed fra Region Hovedstaden gør det nemt for mange borgere at blive corona-testet med jævne mellemrum – der er ikke tidsbestilling, og teststedet besøger på skift forskellige kulturhuse, haller og centre i kommunen.

Fra lørdag den 20. februar besøger det mobile teststed Ballerup Kommune efter en fast plan for weekender og hverdage i lige uger.

Hver lørdag er der åbent for test i Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10 og hver søndag er det i Ballerup Hallen, Rugvænget 10. Åbningstiden er klokken 8.00-13.45. Første gang der er weekend-åbent er lørdag den 20. februar.

Faste testesteder

I de lige uger, det vil sige fra mandag den 22. februar i uge 8, er der åbent fra klokken 15.30 til 21. Der tilbydes test på faste steder efter følgende plan i de lige uger:

Mandage: Grantoftehallen, Platanbuen 1.

Tirsdage: Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10

Onsdage: Hedegårdscentret, Hedeparken 1

Torsdage: Egebjerghallen, Agernhaven 12

Fredage: Måløv Kulturhus, Måløv Hovedgade 60

Testen er en podning i halsen og svaret på testen finder man efterfølgende på sundhed.dk.

Man skal husk mundbind, sundhedskort og god afstand, hvis der er kø.

Hvis man har brug for at blive corona-testet på andre tidspunkter, kan man også bestille tid i Region Hovedstadens faste testcentre, for eksempel på Energivej 50 i Ballerup.