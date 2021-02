Vil bygge ungdomsboliger på Burger King-grunden

Den gamle restaurant-bygning på hjørnet af Ballerup Byvej og Jonstrupvej blev ikke til en Burger King og står nu bare og forfalder. Nu vil en lokal håndværker bygge ungdomsboliger. Foto: Arkivfoto.

Planer En lokal håndværker vil bygge ungdomsboliger på grunden, hvor der var planlagt en Burger King. Kommunen er positiv.

Af Ulrich Wolf

Bygningen på hjørnet af Ballerup Byvej og Jonstrupvej står bare og forfalder. Det har den gjort i snart et par år, men husets og grundens skæbne stadig svæver i det uvisse.

For nogle år siden var det ellers lige oppe over, at der skulle byges en Burger King på grunden. Grunden var købt af et firma, der udvikler restaurant-koncepter, men lokal modstand fik politikerne til at droppe tilladelsen. Siden er der intet sket.

Men nu viser en lokal håndværker interesse i at købe grunden og udvikle ungdomsboliger på grunden.

”Jeg kunne godt tænke mig at købe guden og indrette ungdomsboliger. En række større et-værelses eller små to-værelses boliger til for eksempel studerende kunne være interessant. Vi mangler boliger til unge og studerende, og placeringen er god i forhold til trafik og uddannelsessteder,” siger Stig Nielsen, der driver et lokalt låsesmedefirma i nærheden.

Han vil nu tage kontakt til ejeren, der holder til i Sverige, og forhøre sig om muligheden for at købe grunden og udvikle sit projekt.

”Det afhænger jo af, om ejeren vil sælge og om Ballerup Kommune vil være med. Hvis det flasker sig, så kan vi i realiteten gå i gang hurtigst muligt. Det er da bedre, end det bare står og forfalder, som det gør nu,” siger Stig Nielsen.

Lyder positivt

Hos Ballerup Kommune er der umiddelbart ingen modstand mod de tanker.

”Området er udlagt til boliger i forvejen, så det lyder ikke som noget problem. Om det skal være ungdomsboliger eller almindelige boliger ved jeg ikke, men jeg så gerne nogle billige boliger for det mangler vi. Så som udgangspunkt synes jeg det lyder positivt, men om det er muligt at få ejeren til at sælge er jo et godt spørgsmål. Det har vi ingen indflydelse på,” siger formand for teknik- og miljøudvalget, Hella Tiedemann (A).

Hun mener, at ejeren er ’sur’ på Ballerup Kommune fordi man ikke gav tilladelse til en Burger King i sin tid og derfor nu er vrangvillig i forhold til at sælge grunden og komme videre med området.

Grunden er ejet af danskeren Carsten Krebs og både, han og hans konceptudviklingsvirksomhed holder til i Sverige.

Ballerup Bladet har flere gange talt med Carsten Krebs, der flere gange har fortalt, at han har planer for området, men der er intet sket hidtil.