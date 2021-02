Vores børn og unge skal tilbage til fremtiden

Debat Hvordan kan vi genskabe noget af det tabte og give Ballerups børn og unge lidt af livet tilbage?

Af Lars Green Bach (B), Spidskandidat til KV 21, Radikale Venstre

Genskabe de fællesskaber, der normalt udgør deres sociale liv og som i høj grad er med til at danne dem som myndige medborgere. Det være sig de frivillige foreningsfællesskaber i vores idræts- og kulturliv, som lige nu ligger fuldstændig i dvale. Det være sig de givende arbejdsfællesskaber, hvor mulighederne for et studie- og fritidsjob er faldet drastisk over det seneste år. Det være sig de dannende læringsfællesskaber i skoler, efterskoler og på højskoler, som stort set er blevet reduceret til digital kommunikation. Og det være sig den kulturelle forståelse via ungdomsudveksling, som lige nu er ikke eksisterende.

At holde børn og unge ude af de forskellige fællesskaber i længden, vil få betydelige omkostninger. For dem og for os alle sammen.

I Ballerup Radikale Venstre har vi besøgt kollegiet på Telegraftvej i Ballerup og rost dem for den store ansvarlighed de har udvist under corona-pandemien.

Med afsæt i netop den ansvarlighed, og de mange ildsjæle der er i vores lokale forenings- og kulturliv, erhvervsliv og uddannelsesverden, må det være muligt at finde nogle snusfornuftige modeller for, hvordan vi kan give vores børn og unge lidt af livet tilbage. Naturligvis i fuld respekt for, at COVID-19 kan føre til alvorlig sygdom.

Jeg foreslår derfor, at der på tværs af interesseområder i Ballerup Kommune – og sammen med de unge selv, udarbejdes en ”tilbage til fremtiden-handlingsplan” for, hvordan vores børn og unge kan komme tilbage til det liv, de kender. Eller i hvert fald noget af det.

Det arbejde bør begynde nu, så vi kan komme i gang, så snart, det er muligt. Vi kan ikke bare stiltiende se til uden at handle, mens frustrationerne stiger og fremtidige generationer resignerer.