Svar om hestefolden

Debat Kære Søren Thomsen.

Af Jesper Würtzen (A), Borgmester i Ballerup

Jeg har set dit læserbrev om hestefolden i Skovlunde Bypark. Jeg har været i kontakt med formand for Skovlunde Lokalråd Jens Minnet og aftalt med ham, at emnet kommer på næste kontaktmøde mellem lokalrådet og kommunen.

Jeg har desuden spurgt administrationen om baggrunden for udvidelsen af folden. Jeg har fået at vide, at der er sket en udvidelse med 2000 m2. Baggrunden for dette var et ønske fra Ellekilde om udvidelse, fordi hestene er ude langt mere, end det er kravet i hesteloven. Derfor er der brug for et større område til græsning.

Jeg har desuden fået at vide, at den nye fold er lavet på en sådan måde, at trådene kan afmonteres i de perioder, hvor hestene ikke benytter den. Det er netop gjort nu, og der vil være åbent indtil hestene igen skal på fold.

Der er mange Skovlunde-borgere i alle aldre, der benytter den dejlige bypark i Skovlunde til mange forskellige formål.

Drøftelsen med lokalrådet og i lokalområdet må gå på at finde de rigtige balancer mellem de forskellige ønsker til brug, der er for byparken.