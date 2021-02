Om hestefolde og demokrati

Debat Kære Finn Bekker.

Af Ulla Ingemann Sommer, Ellekildevej 43, Skovlunde

Vedhæftede foto illustrerer den yderligere inddragelse på sydøstsiden. Der er sket udvidelser på de øvrige sider også.

Med hensyn til fakta, så forholder tingene sig som beskrevet i mit læserbrev den 20. januar samt det med dette læserbrev vedhæftede foto. Mine fakta er i overensstemmelse med forvaltningens svar af 18.december 2020. Jeg må derfor bede dig om at rette henvendelse til forvaltningen, såfremt du vil anfægte disse fakta.

Hvilke dyr, fritidscentret vil have på deres egen grund, må være op til deres egen vurdering, tæring efter næring og i overensstemmelse med dyreværnslove.

Vi kan komme ind i en længere – både berettiget og tiltrængt – debat omkring, hvad demokrati er. Her vil jeg nøjes med at tilkendegive, at en almen bred forståelse hidtil har været, at flertallet bestemmer under hensyntagen til mindretallet. Og – der er givet et tillidsmandat til kommunalpolitikere, som har ansvaret for, at der administreres i overensstemmelse hermed.

Dette mener jeg ikke sker, når offentligt ansatte og en privat aktør i fællesskab inddrager offentligt areal uden om det politiske system. Jeg kan forstå på forvaltningens skrivelse af 18.december 2020, at det er det, der er sket.

Derfor mener jeg også, at der er nogle kommunalt ansvarlige politikere, som må stå frem og fortælle, hvordan de forholder sig. Det er demokrati i min optik.

Det skal så samtidig være en opfordring til, at der iværksættes tiltag, der én gang for alle beskytter Byparken som fælles rekreativt område og sikrer, at der er fri og uhindret adgang i hele parken året rundt for alle borgere i byen.

(redigeret af red.)