Tips til en mere livlig indretning

Den klassiske, sort-hvid boligindretning går nok aldrig af mode. Men hvis du vil udfordre den klassiske indretning, skal du læse med her. Det er blevet mere og mere populært at finde inspiration hos det antikke, når det gælder boligindretning.

Derudover er gør-det-selv projekter og farverige vægge også noget man ser mere af i de danske hjem. Det handler altså om indrette sit hjem mere livligt og personligt. Denne artikel vil give dig nogle tips til, hvordan du kan få en mere livlig indretning i dit hjem.

Inspiration i det antikke

At shoppe sine møbler og nipsting i genbrugsbutikker, er med tiden blevet meget populært; det er både billigere og mere miljøvenligt – og så har du også en mulighed for, at have noget i dit hjem, som meget få har. Det kan være en antik vase, eller måske et siddemøbel fra 70’erne som for længst er gået ud af produktion. Når du indretter dit hjem med møbler fra genbrug, så giver du hjemmet mere personlighed og charme – ofte bringer genbrugstingene nemlig også en fin historie med sig.

I genbrugsbutikker kan du selvfølgelig også støde på ting, som alle andre også har. Men hvis du skal have fat i noget rigtig antikt og unikt skal du rette opmærksomheden mod auktioner. Her er der mulighed for, at nogle antikke møbler eller andet interiør er på auktion, og hvis du er heldig, kan det være, at lige præcis det du søger, er på auktion.

Gør-det-selv og vær kreativ

Gør-det-selv-projekter eller DIY’s behøver slet ikke at være nogen vild kreation, som for eksempel en hjemmebygget seng med opbevaring og gavl. Det kan også være nogle stearinlys som du selv har snoet, eller måske en vase som du maler i en anden farve. Gør-det-selv-projekter er ikke bare sjove og kreative, men de bringer også noget helt særligt i forhold til indretningen af dit hjem. Et smukt maleri, som du selv har malet giver dit hjem en del personlighed – og hvem vil ikke gerne vise sine kreative kreationer frem?

Bring planterne indenfor

Noget som i den grad kan puste liv i indretningen er planter. Der findes et hav af planter, som sagtens kan tåle at stå indenfor. Hvis du ikke er den store plane-entusiast, og måske glemmer at vande dem, skal du gå efter nogle planter som ikke kræver særlig meget opmærksomhed, som for eksempel en kinesisk pengeplante eller en aloe vera-plante. Hvis du slet ikke er til de livlige planter, er tørrede buketter også et hit – og de skal hverken vandes eller stå et bestemt sted, og så holder de i meget lang tid. Det eneste minus ved tørrede buketter er, at de godt kan finde på at fælde.