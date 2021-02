Første nybyggeri på vej til Sømosen

Sådan kommer et fælleshus til de kommende boliger til at se ud. Her er der mulighed for at deltage i fællesspisning samt få repareret sin cykel. . Foto: Illustration: Plushusene

Planer Det er halvandet år siden lokalplanen for byggeri ved Sømosen blev godkendt. Men først nu går byggeri i gang. Det bliver såkaldte plusboliger for børnefamilier og aktive voksne over 55.

Af Anja Berth

En vicevært til at vaske trappen og fixe lampen, hvis pæren er sprunget. En vært til at arrangere banko og fastelavn (når man må den slags igen), delebiler, et værksted til at reparere cykel og fællesspisning.

Det er konceptet i de 97 nye boliger, fordelt på rækkehuse og lejligheder, Plusboliger, som snart blive bygget i Sømose Hegn ved Sømosen og hvor beboerne kan flytte ind til næste forår 2022.

Fællesskab er vigtigt

Det er Plushusene, der står for opførslen af de i alt 97 boliger, med rækkehuse o lejligheder. Plushusene er et bofællesskab-koncept og er lejeboliger.

”Man skal ville fællesskabet og sine naboer. Det er selvfølgelig frivilligt, om og hvor ofte man vil deltage i banko, fællesspisning eller mere er til noget helt andet. Men man skal have lyst til at være i et godt naboskab, og jeg tror på, at vi vil se et endnu større behov for det efter en krise som corona, hvor mange har været isolerede,” siger Marketing Manager i Plushusene, Dorthe Paradowski.

Kritik af byggeriet

Det er godt og vel halvandet år siden, at Ballerup Kommune godkendte lokalplan 175, som gav mulighed for byggeri. Ikke uden protest, for en borgergruppe ’Bevar Sømosen’ kæmpede for, at der ikke skulle bygges så tæt på naturen.

Men uden held. For nu har Plushusene, med totalentreprenøren Casa A/S bag sig, købt grunden af kommunen og skal som skrevet bygge nye plusboliger til børnefamilier og aktive seniorer.

Men gør det ikke indtryk på jer, at der var så stor modstand mod byggeri midt i naturen. I skal vel have folk med jer og ikke mod jer?

”Jo, det gør bestemt indtryk. Men vi har stor respekt for naturen og tager også hensyn til de grønne bælter, hvoraf mange dele vil blive bevaret, og der vil blive plantet mange nye træer, buske og planter, når vi bygger de nye boliger.

Vi har i konceptet fokus på bæredygtighed både miljømæssigt, økonomisk og socialt med livskvalitet som vigtig målestok, og hvor det at være tæt på by og natur er vigtige elementer,” siger Dorthe Paradowski.

Ikke hørt noget

Anja Broenel er talsperson i Bevar Sømosens borgergruppe, og hun er forundret over, at kommunen ikke har fortalt om byggeriet.

”Det ville virkelig klæde, Ballerup Kommune med lidt mere åbenhed. Jeg

kan jo som borger søge aktindsigt i byggeplaner, men jeg kunne da godt tænke mig at kommunens selv orienterede om det og lagde plantegninger ud om byggeriet,” siger Anja Broenel.

Centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Ballerup Kommune Steen Pedersen medgiver at kommunen godt kunne være lidt mere åbne i sagen.

”Sagen er bare den, at vi ikke ved så meget. Når vi har solgt en grund til en bygherre, så er det jo deres og så kan vi som kommune ikke gøre andet end at sikre at den byggetilladelse, der er givet bliver brugt inden fristen, og den er overholdt, så kommunen har ikke så meget mere at gøre i sagen,” siger Steen Pedersen.

Forud for lokalplan 175, der blev godkendt for halvandet år siden var et ønske fra DTU om at bygge studieboliger.

Den plan står ifølge Steen Pedersen stadig ved magt, men kommunen kender ikke de konkrete planer.