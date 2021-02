Gå en tur med den tidligere borgmester OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det er rart at gå en tur, men måske har man ingen at gå med. Ove E. Dalsgaard og Rikke Ærtebjerg tilbyder nu gratis gåture for folk, der har lyst til at gå en tur og se noget andet end de fire vægge. Foto: Kaj Bonne

Ud i det fri Ove E. Dalsgaard og Rikke Ærtebjerg fra Pilgrimshuset Albergue i Ballerup arrangerer små private gåture. Vil du med?

Af Anja Berth