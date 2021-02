Varme til alle aldre

Berith Larsen (t.v) og Jeanette Langhans fra Villa Kulla med de nye voksen-flyverdragter, der giver både varme og bedre mulighed for at være sammen med børnene i en kold udetid. Foto: Bo Helsted.

Institutioner I Ballerup Kommune har man udleveret flyverdragter til både børn og voksne i institutionerne. Hverdagen med mere udeliv og afstand i en kold tid giver plads til nye løsninger.

Af Ulrich Wolf

Det bider i kinderne og blæsten får frostgraderne til at føles langt mere isnende, end tallene på termometret fortæller.

Perleplader, højtlæsning og sofahygge med vennerne lyder måske mere tillokkende end endnu en dag i al slags vejr på Villa Kullas legeplads i Skovlunde. Men når corona kræver afstand og frisk luft, så er der ingen vej udenom end at få det bedste ud af vintervejret – både når man er barn og voksen.

De små er vant til at kravle i en flyverdragt med varmt for så de ikke fryser – og nu er de voksne i kommunens daginstitutioner gået samme vej. Ballerup Kommune har nemlig indkøbt næsten 1.000 flyverdragter i størrelse voksen til det pædagogiske personale i alle kommunens daginstitutioner.

Ligesom børnene

På Villa Kullas legeplads lyser Jeanette Langhans og Berith Larsen op i røde flyverdragter. De kan holde varmen, selvom de har sat sig på en snedækket træstamme.

”Vi skal være ude flere timer end normalt på grund af coronasituationen, og sådan har det været lige siden marts. Når vi nu som medarbejdere har fået varmt tøj, er det nemmere at være sammen med børnene på deres præmisser og i deres omgivelser – vi kan kælke og kravle rundt og gøre de samme ting som børnene uden at være bange for at hænge fast i noget, fordi vi har vores eget tøj på,” siger Berith Larsen, der er pædagogisk assistent og arbejder med de store børn i alderen 5-6 år.

Kræver andre rammer

”Vores tøj bliver jo meget beskidt og slidt, når vi er ude, og det er rigtig rart, at vi ikke tager bakterier med hjem fra tøjet, men at dragten kan blive her. Og så nyder jeg de bevægelsesmuligheder der er, når man har dragten på,” siger pædagog Jeanette Langhans.

Jeanette og Beriths dragter er røde, men de fås også i en grå og sort model og med Ballerups byvåben på. Det er Skole, Institutions og Kultur-området i kommunen, der står bag indkøbet af det varme arbejdstøj.

Per Kensø er chef for institutions-området og har derfor været med at til føre ideen om flyverdragter til medarbejderne ud i livet.

”Vi anerkender, at hverdagen i daginstitutionerne er meget anderledes end den plejer at være og at man blandt andet er nødt til at være meget udenfor for at minimere risikoen for at blive smittet med corona. Derfor skal der selvfølgelig også være nogle ordentlige rammer for medarbejderne i deres hverdag, og det var oplagt at sørge for, at alle har en varm dragt at tage på. Jeg håber, det også er med til at styrke trivslen hos vores medarbejdere i daginstitutionerne, som gør en rigtig stor indsats for at give kommunens børn så normal en hverdag, som det er muligt i øjeblikket,” siger Per Kensø.

Pusterum i teltet

Ungerne løber ude på legepladsen eller er på ture i området hele formiddagen, og efter frokosten er spist, er de som regel ude igen, indtil deres forældre henter dem.

Om man kan blive træt i kroppen af al den luft og bevægelse? Jo, selvfølgelig er der brug for en puster indimellem, og så kan man krybe ind i teltet på legepladsen, hvor der både er gulv og plads til at hygge og tegne en fin tegning til far og mor, inden man bliver hentet i et andet telt, der er beregnet til aflevering og afhentning.

”Børnene elsker at være ude – de har jo vænnet sig til lige siden sidste forår, at sådan er det. Derfor er det også rart, at vi har fået de rigtige faciliteter og varmt tøj til personalet, så vi kan skabe en god dag for børnene,” siger Berith Larsen.

”Børnene synes det er sjovt, at vi har flyverdragter på lige som dem, og det sender et godt signal om, at vi sagtens kan være ude, også når det er koldt og vådt,” lyder det fra Jeanette Langhans.

I Villa Kulla er der omkring 172 børn og 40 voksne – og lige så mange små og store flyverdragter.