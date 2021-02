Forening vil have historisk stationsbygning på museum

Den gamle stationsbygning står nu forfalden hen på Kildegården, men er måske på vej ud af sit langvarige eksil. Foto: privatfoto

Historisk Skovlundes historiske stationsbygning har i mange år stået på en gård i Skovlunde. Nu har Ballerup Kommune sat penge af til at flytte den. Ballerup Historiske forening vil have bygningen ind på museet.

Af Ulrich Wolf

En gammel og arkitekttegnet stationsbygning har i mange år stået forladt og forfalden på en grund på Kildegården i Skovlunde. Flere gange har Ballerup Museum henvendt sig til ejeren af gården for at få den historiske bygning flyttet til Pederstrup, men uden held.

Nu er der imidlertid kommet en åbning. Gården er ved at blive solgt og derfor øjner Ballerup Historiske Forening chancen for at få den gamle stationsbygning ind på Ballerup Museum.

Stationsbygningen er tegnet af Heninrich Wenck, der blandt andet har tegnet Københavns Hovedbanegård og er noget af et klenodie. Men siden der kom ny station i Skovlunde i 1940’erne blev den gamle bygning flyttet til Kildegåden, hvor den har stået siden og er blevet mere og mere forfalden.

Historisk interesse

”Vi kan se, at der er sat 1,3 millioner kroner af på budget 2021 til at flytte og renovere bygningen. Og da Kildegåden samtidig er ved at blive solgt vil vi gerne slå et slag for at den historiske bygning skal flyttes til Ballerup Museum. Det er jo en speciel bygning, der har stor lokalhistorisk interesse. Så vi vil gerne have den rykket ind på museet,” siger

formand for Ballerup Historiske Forening, Gurli Lytzen.

På Ballerup Museum er der i forvejen to andre stationsbyhuse fra samme tidsperiode, altså begyndelsen af 1900-tallet, og derfor mener foreningen, at de er oplagt, at man flytter dem.

”På et museum har man mentalt indstillet sig på at modtage og lære om historien og det er det, som museet kan.

Derfor er det bedst, at den ikoniske bygning kommer til museet. Den er noget forfalden, det er klart og vi er klar til at sætte den i stand, så den fremstår præsentabel for publikum. Vi håber, at man kan finde en løsning, så vi kan få denne specielle bygning ind, hvor den hører til,” siger Gurli Lytzen.

Et hjørne på en grund

Stationsbygningen blev opført i 1905, da Skovlunde blev stationsby på Frederikssundbanen.

Forinden var både Ballerup og Måløv blevet til stationsbyer, men det var først da en af de lokale gårdejere tilbød Statsbanerne et hjørne af gårdens jord til et togstandsningssted, der altså blev skiftet ud med en rigtig station i 1940’erne, hvor den nu forladte bygning blev ’deponeret’ på Kildegården.

En bygning, der altså nu kan være på vej ud af sit eksil og på vej ind i en ny fase.