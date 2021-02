Lokalt par stopper tøjspild: Genbrug kan godt lugte lidt af kælder

Midt i første corona-nedlukning startede Stine Vestergaard-Hansen og Thomas Medard Frederiksen deres firma SassyLab, der videresælger brugt tøj, sko og tasker. Foto: Mia Lundholm.

Stine Vestergaard-Hansen og Thomas Medard Frederiksen fra Skovlunde har skabt en ny genbrugsportal, der gør det nemt og lækkert at sælge dit brugte tøj.

Af Anja Berth

Hvad gør man, når grundlaget for ens virksomhed forsvinder fra den ene dag til den anden på grund af en ny virus?

Man finder bare på noget andet.

Skovlunde-parret Stine Vestergaard-Hansen, 37, og Thomas Medard Frederiksen, 40, har siden 2018 drevet virksomheden Norbord, der udlejer møbler til fester og events. Men da Danmark første gang blev lukket ned i marts 2020, så det sort ud for firmaet. Ingen kunne holde fester, og dermed var der ingen kunder til de rustikke plankebord og metalstole, som Norbord lejede ud.

Men det slog ikke iværksætterparret ud. I stedet for at sætte sig ned og begræde situationen, fik de ideen til online salg af brugt tøj.

SassyLab hedder deres virksomhed, der videresælger brugt tøj. Har du noget gammelt tøj, der ikke fejler andet, end at du er blevet træt af det eller måske for tynd eller tyk til det, så kan du aflevere det til parret bag SassyLab, der så sørger for at tage billeder af tøjet, skrive en tekst om varen samt sælge det via hjemmesiden.

Fortjenesten deles mellem sælger af tøjet og Sassy Lab.

Ide over pandekager

Ideen til firmaet opstod en aften i foråret, hvor Stine Vestergaard-Hansen og Thomas Medard Frederiksen lavede pandekager til deres fire børn. Stine Vestergaard-Hansen havde i længere tid pønset på ideen om et genbrugsunivers, og nu var tiden til det, syntes de.

”Mange kan ikke lide at gå i genbrugsbutikker, fordi tøjet måske lugter lidt af kælder, og ser lidt trist ud. Vi ville gerne skabe et univers,hvor man både kunne undgå tøjspild og samtidig få ’nyt’ tøj uden at bruge mange penge,” siger Thomas Medard Frederiksen.

Han oplever, at mange i corona-tiden er begyndt at tænke mere over at spare penge.

”Der er måske nogle, der har mistet deres job og ikke har råd til helt nyt tøj. Vi vil gerne skabe følelsen af at købe nyt og lækkert, selvom det er meget billigere og også brugt. Derfor lægger vi meget vægt på, at billederne er gode og varerne bliver flot repræsenteret,” siger Thomas Medard Frederiksen.

Bagerst i skabet

Både han og Stine Vestergaard-Hansen kender til at købe tøj, man ikke lige får brugt, eller som bare havner bagers i skabet. De har selv oplevet, at det er besværligt at sælge sit brugte tøj.

”Jeg har prøvet at have tøj til salg på Trendsales eller dba.dk, og tit skriver folk tilbage om størrelse og vil måske komme og se det, og så køber de det ikke alligevel, og så ender det med, at man bare smider det ud. Derfor er det vigtigt for os, at det er nemt og gratis at sætte sit tøj til salg hos os. Det kan godt være, at vi kun tjener 50 kroner på en enkelt vare, men for os er det lidt gyngerne og karrusellerne,” siger Thomas Medard Frederiksen.

Parret bor i Skovlunde, men har lager i Herlev, hvor de tager billeder af tøjet og styrer virksomheden.

Lige nu er familien hjemme på grund af de nye restriktioner og der er tid til både det nye firma og parrets fire børn.

Og så håber de, at deres andet firma også snart får gang i hjulene igen.

”Vi har selv måtte udskyde vores bryllup, men vi håber, at der snart kommer gang i festerne igen, så vi kan udleje møbler til bryllupper og konfirmationer,” siger Stine Vestergaard-Hansen.