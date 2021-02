Plænen halveres – flere boliger i Ballerup C

Debat Teknik og miljøudvalget har netop besluttet at omdanne halvdelen af Baltorpplænen til boliger og den anden halvdel til en klimapark.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen i Ballerup

Jeg mener, der er bygget nok i Ballerup Centrum og Baltorpplænen er det sidste grønne område, der har potentiale til, at blive et fælles grønt rekreativt område med en størrelse vi alle kan få glæde af. Jeg mener ikke klimaparken får en størrelse der tilnærmelsesvis opvejer potentialet i at bibeholde det nuværende grønne område og senere udvikle det rekreativt.

Derfor takker vi i Enhedslisten Ballerup nej til byggeri på Baltorpplænen. Samtidig vil jeg gerne understrege, at jeg syntes det byggeri, der nu lægges op til er et rigtig fint bud på stationsnær bebyggelse med god højde tæt på Ballerup Station. Men arealanvendelse er en prioritering og jeg vil prioritere det grønne.

Byggeriet på Baltorpplænen har været diskuteret på Grønt Råds møde, hvor interessenter fra rigtig mange forskellige dele af Ballerup deltager. Det er i særdeleshed reaktionen på Grønt Råds møde, der har fået mig til at træde et skridt tilbage og se på den samlede udvikling af Ballerup kommune. I Grønt råd var der nemlig udpræget

skepsis for, at bygge på en stor del af Baltorpplænen og i rådet var det et ønske at området i steder udvikles til et rekreativt naturområde.

Jeg håber, at der er rigtig mange af os der bor i Ballerup kommune vil overveje hvad vi mener og diskutere om vi nu virkelig skal fortsætte med at bygge eller om der er på tide at slå bremserne i og træde et skridt tilbage – finde ud af hvad vi vil og hvilke værdier der er vigtige.

Når først byggeriet er etableret er det nemlig kommet for at blive.

Du kan selv se den sag vi diskuterer på teknik- og miljøudvalgsmødet i morgen.