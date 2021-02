Offentligt ansatte skal ikke være varer

Debat I disse dage reklamerer Liberal Alliance gennem en annoncekampagne for at offentligt ansattes løn skal fastlægges ud fra, hvor mange stjerner de får af de borgere de har ansvar i forhold til.

Af Taner Genc (F), Kandidat til KV 21, SF i Ballerup

Det ekstremt liberalistiske parti ønsker at det i første omgang skal gælde de ansatte i hjemmeplejen i Københavns Kommune. Men vi må vel forvente at Liberal Alliance vil føre sig frem med tilsvarende synspunkter her i Ballerup, hvis de stiller op til efterårets kommunalvalg.

Det er ikke noget nyt, at ekstremt liberalistiske kræfter ønsker at behandle lønmodtagere – og specielt de offentligt ansatte – som om de var kvæg eller varer på et marked. Det er derfor ikke overraskende at de ønsker at overføre diverse butikkers markedsføringsstrategier til også at gælde på arbejdsmarkedet. Men jeg må indrømme, at jeg alligevel er overrasket over, at Liberal Alliance så klart melder deres grundlæggende menneskefjendtlige livssyn ud.

Helt grundlæggende skal lønmodtagere, hvad enten de er privat eller offentligt ansatte, have løn efter overenskomsten på deres område. Det er en del af den danske arbejdsmarkedsmodel, der betragtes med beundring i andre lande, fordi den er en betingelse for den fleksibilitet der er til fordel for alle parter på arbejdsmarkedet.

Og hvad det konkrete område angår, er det derudover ganske uholdbart at hjemmehjælpere skal være nødt til at finde sig i hvad som helst for at kunne få tilstrækkeligt mange stjerner.