Vi fortsætter med borgerinddragelsen

Debat Coronapandemien har virkelig sat en stopper for en masse ting for os alle her i vores kommune, ja i hele vores land. Det er en meget mærkelig tid.

Af Lolan Ottesen (A), Formand for social- og sundhedsudvalget

Mange lider afsavn og flere af os oplever ensomhed. Vi higer alle efter at få vores vante dagligdag tilbage, hvor vi igen kan være sammen med andre mennesker og opleve det samspil der opstår, når vi er sammen. Det er ofte i samspillet med andre, at vi oplever vi udvikler os, lærer nyt og dermed også en stor tilfredshed og livsglæde.

Her i Ballerup kommune har vi en stor tradition for, at inddrag borgerne i vores beslutninger. Inddragelse betyder naturligvis ikke, at man altid får ret eller at man altid får sine holdninger igennem. Det må selv enhver politiker sande.

Men det betyder, at der er dialog og at der meget ofte bliver rykket på beslutningerne, at de bliver mere velovervejet og rigtige for de allerfleste mennesker.

Social- og Sundhedsudvalget har blandt andet tradition for at deltage i to årlige beboer- og pårørende møder på hvert af vores syv plejecentre og i fire årlige møder med bruger- og pårørende på området for voksne med særlige behov.

Mange af disse møder har naturligvis været på stand-by, da beboerne på de omtalte steder er særlige udsatte, hvorfor der har været indført besøgsrestriktioner, lige siden marts måned 2020. Det er snart et helt år og det kommende forår vil vi også have restriktioner.

Som formand for social- og sundhedsudvalget blev jeg glædeligt overrasket for et par dage siden, hvor jeg modtog en mail fra én af vores beboere på et af plejecentrene. Pågældende borger fortæller, at de ældre savner den dialog og inddragelse, der er på beboer- og pårørendemøderne. Det er så stærkt og livsbekræftende.

Jeg kan love at disse møder vender tilbage for fuld styrke – ligeså snart vi kan forsvare det sundhedsmæssigt.

Vi overvejer, om det måske kan være muligt med en slags virtuelle stormøder, med storskærm, hvis restriktionerne fortsætter længe endnu, og håber det er muligt, så vi kan se hinanden i øjnene.

Personalet har meget travlt og tingene tager ekstra lang tid på grund af alle coronaforholdsreglerne, men der er stor opmærksomhed på, at møderne savnes. Plejecenterlederne udsender nyheder på skrift efter behov, men det er ikke det samme.

Jeg ved også, at Seniorrådet savner at komme på disse møder, og det gør vi politikere også. Vi får rigtig meget feed-back på den førte politik på ældreområdet, ved at være i dialog med beboere, pårørende og ansatte på vores plejecentre og botilbud.