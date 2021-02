Husk masken i centret

Debat Efter at have handlet i Føtex i Ballerup Centret især om aftenen, oplever jeg hver gang, at mange ikke har mundbind for ansigtet, der dækker både mund og næse. Ofte er det mennesker under 35 år.

Af Thomas Pedersen, Kornvænget 40, st.th, Ballerup