Ellekildes annektering af Byparken

Debat Jeg har med interesse læst Ulla Ingemann Sommers sobre indlæg, om den ”brutale indhegning”, som Ellekilde har foranstaltet (til hestebrug) på arealet mellem Horsevang og Dyrehegnet, samt det knap så sobre svar fra Finn Bekker.

Af Søren Thomsen, Humlevang 8, Skovlunde

Selve annekteringen er gradvist gået fra ”en pløk i jorden” koblet til en græssende hest, efterfulgt af en nødtørftig indhegning af en større del af området. Nu er arealet dog udvidet betragteligt, så man stort set kun har adgang til området via en sti langs et kraftigt strømførende hegn. Stedet er et yndet område for hundeluftere samt naturelskere, og er det eneste område med vilde blomster og dyreliv i en ellers velfriseret bypark. Det er bare surt at være forment adgang til denne del af byparken, og argumenterne for denne annektering kan vel næppe være otte heste – vi som borgere kommer vel først!

Det er ikke mange år siden, at der var heftige skriverier i forbindelse med byggeriet af KDAS-hallen + den efterfølgende multibane, men denne indhegning er de facto i samme kategori – arealet er bare endnu større.

Spørgsmålet er, om Skovlunde Lokalråd samt Ballerup Kommune har sovet i timen. Jeg vil opfordre til, at Jens (Minnet) og Jesper (Würtzen) sætter hinanden stævne dernede (I må godt tage mig med), så I ved selvsyn kan se, hvor omfattende det er.

Jeg har intet imod hverken Ellekilde (Byggeren), som jeg selv har gået på, eller heste, men selve Ellekildes areal samt det kæmpe areal de har op mod Boulevarden, må da være nok. Vi har ikke for meget tilbage af en efterhånden amputeret bypark.