Hvad vil socialdemokratiet?

Debat Kære Hella Tiedemann.

Af Karsten Kriegel (C), Kandidat til KV, Konservative i Ballerup

Jeg er selvfølgelig ked af, at du mener, at jeg skulle videreformidle en misforståelse omkring forløbet i Jonstrup-sagen.

Men den eneste skriftlige dokumentation, som man som borger er i stand til at finde om forløbet i sagen, er de offentlige tilgængelige mødereferater.

Af teknik- og miljøudvalgets referat fra mødet den 03.11.2020 fremgår det under punktet om ”Helhedsplan for Jonstruplejren”, at forvaltningens punkter blev indstillet til godkendelse. Ligeledes fremgår det af Økonomiudvalgets referat fra mødet den 24.11.2020, at indstillingen her ikke blev godkendt, men at sagen blev sendt til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Det er disse beslutninger man må lægge til grund i forhold til forløbet. Alt andet fremstår som politisk spin.

Hvad der i øvrigt er sket i kulisserne undervejs, er ikke muligt for almindelige borgere at gennemskue og de er nok også ligeglade med diverse bortforklaringer.

Det vigtigste nu er at se fremad og få en god proces for området med borgerinvolvering.

I den forbindelse mangler vi at få en udmelding om, hvad Socialdemokratiet synes, at der skal ske med Jonstruplejren. Måske Hella Tiedemann kunne bidrage med denne nyttige information?