Politiet dropper AAB-sag

Medlemmer af bestyrelsen i AAB’s afdeling 46 på Baltorpvej blev i foråret anmeldt for bedrageri og dokumentfalsk for flere millioner kroner. Men nu har anklagemyndigheden droppet sagen. AAB vil klage over afgørelsen. Arkivfoto. Foto: Arkivfoto

Sag Sagen om bedrageri og dokumentfalsk i AAB’s afdeling 46 i Ballerup bliver henlagt af Københavns Vestegns Politi. AAB klager nu over henlæggelsen.

Af Ulrich Wolf

I foråret kom det frem, at AAB’s lokale afdeling 46 på Baltorpvej var blevet politianmeldt for formodet bedrager og dokumentfalsk for flere millioner kroner, blandt andet med fakturaer for ikke-udført arbejde.

Siden har sagen kørt i kulissen, men nu har anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi opgive at rejse en straffesag mod de implicerede personer.

Det har de netop meddelt AAB og det overrasker foreningens administrerende direktør Christian Høgsbro.

”Jeg må tilstå, at det kommer bag på mig, at politiets efterforskning ikke fører til, at der bliver rejst en straffesag. Først og fremmest fordi det ligger uden for enhver tvivl, at der er betalt op imod tre millioner kroner for forskellige typer arbejde, der aldrig er blevet udført. Det drejer sig blandt andet om gulvarbejde, hvor efterfølgende kontrol har afsløret, at der ikke i et eneste tilfælde er blevet udskiftet gulv i de pågældende boliger,” siger Christian Høgsbro.

Anklagemyndighedens begrundelse for at droppe sagen er, at det ikke er muligt at føre bevis for, at der er begået bedrageri eller dokumentfalsk i afdeling 46.

Vil klage

Men for AAB stopper sagen ikke her.

Ifølge Christian Høgsbro er der forskellige omstændigheder omkring efterforskningen, der gør, at man nu vil klage over afgørelsen til Statsadvokaten for København.

”Afgørelsen betyder ikke, at der ikke er begået ulovligheder i afdelingen, men er alene et udtryk for, at anklagemyndigheden ikke mener, at der er nok beviser til, at den eller de sigtede vil blive dømt i en straffesag. Og det ærgrer mig. Det er beboernes penge, som er blevet misbrugt og havnet i de forkerte lommer, og jeg så selvfølgelig helst, at de ansvarlige var blevet fundet og stillet til ansvar, ”siger Christian Høgsbro.

Det er endnu uvist, hvor lang tid en klagesag vil tage og AAB har ikke yderligere at tilføje før klagesagen er afgjort.

Afviste svindel

Årsagen til, at AAB i første omgang skred til politianmeldelse var, at en nærmere undersøgelse af forholdene i afdelingen, med hjælp fra eksterne revisorer og advokater, afslørede store uregelmæssigheder. Blandt andet, at der over en længere periode var betalt næsen en million kroner for gulvarbejde i mange af afdelingens bolger, selvom arbejdet aldrig var blevet udført.

Det meste af bestyrelsen gik efterfølgende af og har ikke villet udtale sig om sagen, men et tidligere medlem af bestyrelsen, Kurt Haastrup, erkender, at der var sket fejl, men afviste i et interview med Ballerup Bladet, at der var foregået organiseret svindel.